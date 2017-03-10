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老屋重建只獎勵無都計 專家︰難改城市醜陋

2017-03-10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部力推「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，盼全國卅年以上建築、約三八四萬戶加速重建。但專家學者質疑，老舊不等於危險，容積獎勵鼓勵民眾拆老屋，將造成全台文資浩劫，欠缺全盤都市計畫，將讓台灣永遠無法脫離醜陋城市惡名。

立法院內政委員會昨召開「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」公聽會，不動產估價師公會全國聯合會名譽理事長卓輝華表示，全台三萬四千棟危險及老舊建物有近百萬人居住，內政部應提出十年計畫，不能急就章，容積獎勵要符合公益性原則，租稅獎勵只能限自用住宅。

容積獎勵 要符公益性原則

租稅獎勵 只能限自用住宅

淡江大學建築系助理教授劉欣蓉批評，老屋重建須納入都市計畫全盤考量，不能只用容積獎勵，鼓勵畸零式的都更，過去都更條例已造成大量孤島式開發，一棟棟突兀的高樓破壞城市景觀，該草案設計偏向建商，會讓台灣永遠無法脫離醜陋城市惡名。

建築改革社社長曾光宗建議，該條例違反建築和都市設計理念，以「獎勵」之名，讓民眾算計可靠重建賺到多少錢，改成「促進都市危險及老舊建築物加速重建暫行條例」較佳。此外，建築高度須設限，不能豁免於都市計畫法外，並應明定適用地區，不應全國適用。

內政部次長花敬群表示，各界意見將彙整研議，容積獎勵會限制，不會有白吃的午餐，這部分設定在五層樓以下公寓，高度也會設限，不會讓建物變大竹竿和沖天炮造成景觀突兀。

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  • 學者、專家質疑，容積獎勵老屋改建，欠缺全盤都市計畫，畸零式都更，將造成大量孤島式開發，一棟棟突兀的高樓破壞城市景觀。（資料照）

    學者、專家質疑，容積獎勵老屋改建，欠缺全盤都市計畫，畸零式都更，將造成大量孤島式開發，一棟棟突兀的高樓破壞城市景觀。（資料照）

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