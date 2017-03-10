車聯網佈局發酵 神達營收增

2017-03-10

〔記者卓怡君／台北報導〕神達（3706）佈局車聯網效益開始顯現，2月合併營收29.31億元，年增11.25%，累積今年前2月合併營收65.27億元，年增14.21%，神達表示，2月合併營收成長動能主要來自車聯網服務收入開始挹注，行車記錄器銷售成績佳，同時高效能運算伺服器亦持續出貨。

神達發展車聯網多年，可望在今年對獲利產生明顯貢獻，公司預估車聯網相關業務營收將有倍數成長，使得行動通訊事業今年正式轉虧為盈，去年已拿下SUBARU（速霸陸）訂單，另有車隊管理相關大單，今年開始出貨。

神達為搶攻中國大陸市場，最近斥資1.9億人民幣在中國昆山興建新總部，預計2019年完工啟用。