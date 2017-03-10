| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
 首頁 > 財經

車聯網佈局發酵 神達營收增

2017-03-10

〔記者卓怡君／台北報導〕神達（3706）佈局車聯網效益開始顯現，2月合併營收29.31億元，年增11.25%，累積今年前2月合併營收65.27億元，年增14.21%，神達表示，2月合併營收成長動能主要來自車聯網服務收入開始挹注，行車記錄器銷售成績佳，同時高效能運算伺服器亦持續出貨。

神達發展車聯網多年，可望在今年對獲利產生明顯貢獻，公司預估車聯網相關業務營收將有倍數成長，使得行動通訊事業今年正式轉虧為盈，去年已拿下SUBARU（速霸陸）訂單，另有車隊管理相關大單，今年開始出貨。

神達為搶攻中國大陸市場，最近斥資1.9億人民幣在中國昆山興建新總部，預計2019年完工啟用。

廣告
  • 圖為神達總經理何繼武。（資料照）

    圖為神達總經理何繼武。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 神達
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：車聯網佈局發酵 神達營收增


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.