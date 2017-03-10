家登啟用樹谷新廠 搶進EUV市場

2017-03-10

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體光罩盒傳送供應商家登（3680）昨舉行台南樹谷園區新廠落成啟用典禮，董事長邱銘乾表示，新廠將成為家登的生產重心之一，以貼近客戶與增加台南就業機會，也是挹注今年營運成長的新動能；家登看好未來台積電（2330）在7奈米製程量產並導入使用極紫外光微影（EUV）設備，已投入多年研發並具備生產極紫外光光罩傳送盒的能力，下半年可望顯現效益。

家登樹谷園區新廠房昨舉行啟用典禮，佔地4.5公頃、約1.36萬坪，斥資逾10億元。邱銘乾指出，家登在樹林、南科已有生產廠，樹林廠為光罩傳載解決方案的生產基地，南科廠為晶圓傳載解決方案生產基地，新啟用的樹谷廠將成為家登3大產品線生產基地，也會是帶動家登今年營運成長的新動能。

台積電日前公開宣布，7奈米製程預計本季底開始試產，準備明年量產，此製程會首度導入極紫外光（EUV）微影技術；家登看好商機，已摩拳擦掌進軍EUV相關產品領域，新一代極紫外光光罩傳送盒（EUV POD）日前已通過艾司摩爾（ASML）機台測試，可望在今年下半年顯現效益。

邱銘乾表示，全世界只有2家廠商擁有生產極紫外光光罩傳送盒的能力，家登是其中一家，該公司約5、6年前就投入研發，未來台積電在7奈米製程量產並導入使用EUV設備後，家登也可望受惠，有助帶動營運表現。