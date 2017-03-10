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配現金股利 南亞科1.5元、南茂1元

2017-03-10

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）去年每股盈餘8.67元，董事會昨決議擬每股配發現金股利1.5元，以昨收盤價46.55元計算，現金殖利率約3.22%；總經理李培瑛表示，今年DRAM市場供給仍吃緊，成長動能主要來自手機與伺服器搭載量增加，目前各類DRAM庫存皆處於低水位，預期第1季平均銷售單價（ASP）將跟去年第4季漲幅10~15%相當，第2季也將續上揚，下半年看起來也審慎樂觀。

南亞科董事會通過去年財報，全年營收416.32億元，毛利率30.87%，營業淨利85.52億元，稅後盈餘237.21億元，年增率38.38%，每股盈餘達8.67元。其中，因出售華亞科股份轉換給美光，南亞科去年第4季稅後淨利歸屬於母公司業主為200.62億元，淨利率165.9%，季增152.2個百分點，單季每股盈餘為7.33元（每股盈餘依加權平均流通在外股數27.48億股計算）。

封測廠南茂（8150）去年每股盈餘1.78元，董事會昨決議擬每股配發現金股利1元，以昨收盤價25.45元計算，現金殖利率約為3.92%；展望今年第1季，逢淡季與工作天數較少，南茂預估營收將季減4~8%。至於處分上海宏茂股權，南茂預計可在第1季進行交割，估處分股權將獲得20億元的處分利益，挹注第1季財報。

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  • 南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

    南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

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