i8拉貨增溫 環宇、宏捷科營收上衝

2017-03-10

〔記者張慧雯／台北報導〕iPhone 8將於下半年問世，估計PA（功率放大器）拉貨潮將逐月增溫，從2月營收來看，環宇-KY（4991）月增率第一，高達33.4%，宏捷科（8086）月增率則為6.34%，排名第2，法人認為，今年隨著各品牌手機新機陸續上市，PA需求量將增溫，此外，Wi-Fi、基礎建設（infrastructure）、光學元件、3D感測等應用範圍越來越廣，法人看好今年營運狀況應可比去年佳。

從營收來看，2家公司2月營收較1月增加、3家公司下滑。環宇-KY的2月營收1.27億元，月增33.4%，累計1~2月營收2.22億元；宏捷科2月營收1.48億元，月增6.34%，累計今年1~2月營收2.86億元；穩懋（3105）2月營收10.05億元，月減7.33%；IET-KY（4971）2月營收0.63億元，月減7.8%，累計1~2月營收1.31億元；全新（2455）2月營收1.37億元，月減13.13%，累計1~2月營收2.95億元。

法人最看好穩懋未來表現，穩懋為全球最大砷化鎵晶圓代工廠，去年宣布跨入光通訊市場，產業跨入一條龍領域，可應用於2.5G、10G至25G資料傳輸速率的產品。法人預估，隨高通持續搶攻中國智慧型手機，加上穩懋在手機（cellular）、Wi-Fi及基礎建設（infrastructure）3大主要營收項目都還會持續成長，今年業績將一路走高，預估全年每股稅後盈餘（EPS）至少8元。

宏捷科Q2值得期待

至於被列為蘋概股的宏捷科，法人也表示，雖然去年營收明顯修正，但1月營收達1.38億元，僅小幅衰退，2月持續成長，頗有築底增溫氣勢，估計宏捷科透過發展共振腔面射雷射（VCSEL）切入新領域，今年第2季就能開始替公司增添營運動能，再加上iPhone 8拉貨潮即將啟動，第2季業績值得期待。