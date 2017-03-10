樂陞股東會將延期5週

2017-03-10

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞（3662）昨（9）日召開董事會宣布股東會延期，從5月8日延至6月16日，延長時間超過1個月，同時宣布新任財務長為原會計部門主管文韻佳；針對股東會延期，市場猜測可能與去年第2季財報二度重編、卻遲遲未能過關一事有關，但公司並未有高層回應。

去年樂陞第2季財報被要求二度重編，截至目前為止都尚未公告，是否導致去年全年財報公告時日將延宕？而去年財報若無法出爐如何開股東會？法人認為，股東會延期應該與財報脫不了干係。

樂陞去年11月15日公告重編第2季財報後，12月22日又被要求要「二度重編」，主要原因就是「無形資產太多」，樂陞顧問丁萬鳴日前即表示，二度重編的去年第2季財報其實已差不多，但希望與主管機關溝通後再送，如果去年第2季財報能順利通過，新委任的華云聯合會計師事務所則會用最多人力、最快速度，將去年第3季、第4季財報編好，趕在暫停交易6個月的期限內（今年5月15日前），讓樂陞股票恢復正常交易。

至於怡客與一之鄉的出售案，丁萬鳴則解釋，買主一直都有，但主管機關相當關切，也要找到讓他們覺得滿意的買主，在種種條件的限制下，進度比預期來得緩慢，也因此，樂陞目前首要工作是讓外界對樂陞改觀、財報順利過關、股票恢復交易等，他也強調：「公司與員工都是無辜的！」