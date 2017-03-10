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台耀去年EPS5.5元

2017-03-10

〔記者陳永吉／台北報導〕國內原料藥大廠—台耀（4746）昨天公布去年財報，受到膽固醇磷酸鹽結合劑銷售比重提高，去年毛利率為40%，稅後淨利4.83億元，每股稅後盈餘5.5元，董事會通過每股配發3元現金股利。台耀董事長程正禹表示，由於客戶持續增加，膽固醇磷酸鹽結合劑產能不足，今年7月擴增的產線將會投產，預計可以增加近20%的產能。

由於膽固醇磷酸鹽客戶的美國藥證遲未取得，導致近期台耀法人持股鬆動，股價修正，不過，程正禹表示，客戶藥證未取得主要是因為美國FDA提出的問題常常不一次講清楚，導致上市遞延，但好消息是客戶最後一次提供的資料，FDA沒有異議，因此預估應該很快可以拿到藥證，目前台耀的產線仍供不應求，訂單能見度高。

至於台耀另一重要的原料藥產品—維生素D衍生物，去年營收成長22%，唯第4季出貨下滑，但台耀表示，純粹是出貨的變動，該產品銷售沒有變數，還有新增客戶，且2項新製劑產品預計第2季、第3季可陸續在歐、美上市，營收可望持續雙位數成長。

此外，台耀持股2.8%的生華科（6492），預計近期上櫃，由於興櫃股價達180元，台耀持股成本僅10元，潛在獲利可觀；程正禹表示，原本與生華科有業務上的合作，但目前比較像是財務投資，未來將會有處分計畫。

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  • 圖為台耀廠房。 （取自台耀網站）

    圖為台耀廠房。 （取自台耀網站）

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