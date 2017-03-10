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縱容中國紡織鞋類入黑市 英恐被歐盟罰657億

2017-03-10

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟反詐欺機構OLAF發布調查報告指出，英國海關因為長期縱容黑幫大量進口未如實申報價格的中國紡織品和鞋類至歐盟黑市，可能被歐盟開罰20億歐元（21.2億美元，約657億台幣），這是OLAF迄今所發現的最嚴重逃稅事件。

OLAF表示，這種詐欺行為還在持續當中，並稱各國國庫的損失更大。由於英國海關未善盡責任，阻止上述詐欺行為，在2013~2016年間，法國、德國、西班牙和義大利的營業稅損失合計達32億歐元。

歐盟對英國開罰20億歐元，可能使雙方的關係更加緊繃。英國與歐盟已展開脫歐談判，由於脫歐成本高達600億歐元，雙方已因誰該買單產生分歧。

OLAF在2013~2016年間對英格蘭菲力克斯托港和多佛港進行調查，2個港口是中國紡織品和鞋類的主要進口港。調查發現，當地海關並未嚴審一些進口產品的報稅資料，例如從中國進口的女褲，向英國海關申報的平均價格為每公斤0.91歐元，但每公斤棉花的市價要1.44歐元，英國海關並未注意這麼大的落差。

根據OLAF和法國相關單位的聯合調查，一家名為「鳳凰」的公司就在從事這種非法貿易。OLAF指出，除了英國外，荷蘭的安特衛普港和鹿特丹港可能也有類似問題。

OLAF已向歐盟執委會遞交報告，建議向英國政府開罰20億歐元，且直接從歐盟預算中扣除，英國還需繳交相關的法律調查費用。

反對脫歐的英國政治人士表示，這項調查發現令外界更加質疑，英國政府退出歐盟關稅同盟的計畫是否過於魯莽。自由民主黨國會議員卡麥克（Alistair Carmichael）表示，英國海關似乎在睡覺，這會讓納稅人損失數十億元。

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  • 歐盟將對英國罰款。（美聯社）

    歐盟將對英國罰款。（美聯社）

  • 歐盟將對英國罰款。（美聯社）

    歐盟將對英國罰款。（美聯社）

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