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拚觀光 台北101結盟日本第一高樓

2017-03-10

〔記者楊雅民／台北報導〕拚「高樓外交」！台北101昨日成功與日本第一高樓大阪「阿倍野海闊天空大廈（阿倍野HARUKAS）」結盟，期促進台、日兩地觀光，帶動台北101日本觀光客人次年增10%~15%。

與阿倍野大廈創高樓外交

台北101董事長周德宇表示，「阿倍野海闊天空大廈」3年前落成，為一300公尺高、地上60層、地下5層，結合商場、飯店、辦公大樓及展望台的複合式建築，經營型態與台北101相似。

台北101拚「高樓外交」，這幾年積極與國際地標結盟，繼成功與日本東京晴空塔、東武世界廣場合作後，這次再度打入日本關西地區，與日本第一高樓「阿倍野海闊天空大廈」簽約合作。

即日起至4月4日止，在「阿倍野海闊天空大廈」59樓和60樓的展望台舉辦「最高友好—台北101攝影展」，展出近30幅精彩呈現台北101之美的攝影作品，讓日本當地及國外遊客有機會進一步認識台北101，並親自來台灣觀光。

凡於活動期間參加「Love Taiwan愛在最高點」拍照打卡活動，與台北101攝影展作品或台灣相關合照上傳的日籍遊客，年底前造訪台北101觀景台可享9折票價優惠，並有機會抽中中華航空所提供的大阪—台北來回機票及住宿等浪漫雙人遊好禮。

推多項優惠 盼增1成日客

周德宇說，今年陸客來台觀光人數「急凍」，台北101觀景台1~2月陸客參觀人次腰斬，較去年同期大衰52%，預期會冰冷到年底，台北101必須成為「進擊的巨人」，積極拓展鄰近的日本、韓國，以及南向的泰國、菲律賓、越南等地觀光客。

無畏陸客腰斬，今年1~2月台北101觀景台日本觀光客人次仍較去年同期成長6%、韓國觀光客人次更大幅成長40%，預期全年觀景台的日本觀光客人次可望成長10%~15%，韓國觀光客人次成長20%~25%。

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  • 日本第一高樓大阪「阿倍野海闊天空大廈」。（近鐵不動產株式會社提供）

    日本第一高樓大阪「阿倍野海闊天空大廈」。（近鐵不動產株式會社提供）

  • 台北101董事長周德宇（左）昨日與日本近鐵集團社長赤坂秀則（右，記者楊雅民攝）簽約，期盼促進台日觀光。

    台北101董事長周德宇（左）昨日與日本近鐵集團社長赤坂秀則（右，記者楊雅民攝）簽約，期盼促進台日觀光。

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