國泰金 取得豐業銀行馬國子行股權標售議約權

2017-03-10

〔記者廖千瑩／台北報導〕國泰金持續擴大南向布局。國泰金昨公告，旗下兩大子公司國泰世華銀與國泰人壽，參與加拿大豐業銀行（The Bank of Nova Scotia）馬來西亞子行（The Bank of Nova Scotia Berhad）100%股權標售案，並取得獨家議約權，若能成功拿下此案，國泰金南向布局將更趨完整。

國泰金主管透露，此案先前有包括台灣、中國、印尼等地業者都在談，最後由台灣的國泰金勝出，取得獨家議約權。

國泰金昨天在盤前公告，旗下國泰世華銀與國壽參與加拿大豐業銀行馬來西亞子行100%股權標售案，國泰金取得獨家議約權，期限至4月底前。不過此交易案在與賣方協商後，仍須取得台灣及馬來西亞相關主管機關核准，並簽署最終交易文件後才生效。

國泰金表示，該行總資產大約10億美元，淨值在2至3億美元之間，分行數不多，以企金為主。國泰金目前在馬來西亞已有納閩島分行，不過位置較偏，若能成功拿下The Bank of Nova Scotia Berhad，將是首家在馬來西亞設立子行的台資銀行。