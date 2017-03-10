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國泰金前2月賺69.4億 金控居冠

2017-03-10

〔記者廖千瑩、盧冠誠／台北報導〕2月新台幣大幅升值，造成壽險業獲利壓力，但國泰金及富邦金昨日公布2月獲利，國泰金以累計前2月稅後獲利69.4億元更勝富邦金；富邦金前2月累計稅後獲利66.16億元緊追在後，不過因為富邦金股本比較小，富邦金前2月每股稅後盈餘為0.65元，反而超前。

國泰金2月稅後純益33.7億元，累計1至2月稅後純益69.4億元，較去年同期成長11.2%，每股稅後盈餘（EPS）0.55元。

其中，子公司國泰人壽2月單月稅後獲利17.4億元，除了有每月固定認列的不動產增值利益，2月也持續收回外匯價格準備金10億元，挹注國壽前2月累計稅後賺34.2億元。

富邦金自結2月稅後純益41.74億元，累計1至2月稅後純益66.16億元、EPS達0.65元，其中子公司富邦人壽也一掃1月只賺700多萬的陰霾，實現較多投資獲利，2月稅後賺26.48億元。

台企銀前2月稅前盈餘年增3.17%

台企銀（2834）昨也公布2月稅前盈餘5.64億元，前2月稅前盈餘11.44億元，較去年同期成長3.17%，累計每股稅前、稅後盈餘分別為0.19元、0.16元。

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