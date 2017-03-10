北台2成新建案 至少讓利15%換成交
2017-03-10
〔記者徐義平／台北報導〕「讓利換成交」已形成一股風氣，根據《住展》雜誌調查，北台灣新建案中，平均5個便有1個選擇讓利，而且幅度至少15%，此股讓利風也多少反映在2月買氣，其中來人組數與成交組數均有回溫跡象，不過，2月整體房市風向球則仍處於谷底衰退的藍燈訊號。
來人、成交組數回溫
《住展》雜誌企研室經理何世昌指出，前兩年北市房市買氣太過低迷，多數建案甚至出現成交掛蛋現象，不過，去年底至今年初，陸續有業者選擇讓利，尤其是農曆年節之後，讓利風氣更盛，成交因而出量，再加上其他縣市年後市況較1月來得好，一舉推升看屋與來人組數等兩項指標分數。
房市風向球仍是谷底衰退
不過，此波北市市中心買氣回神，不禁讓人勾起2009年下半年資金鮭魚回流、狂掃北市房地產物件的記憶，但買盤本質稍有不同。2009年當時資金是追價搶貨，但這一波北市市中心成交熱絡的建案，反而是以讓利來達到成交目的。
2月住展風向球總分為28.2分，較1月增加2.6分，對應燈號仍為藍燈，已連續2個月亮藍燈。6項指標中以預售推案、來客組數與成交組數增加較多。
何世昌表示，來客與成交組數上揚主要受惠於北市市況回溫，尤其是市中心最為顯著。雖然2月仍亮藍燈，但整體市況已比去年同期來得好。
其他縣市新來客率攀升
雖然其他縣市來人與成交增長沒有北市如此顯著，但是新來客比率持續往上攀升，甚至較年前增逾一成，回籠客比重則減少，一方面來自於廣告量提升，吸引到新客戶出門看屋，另一方面亦透露出買方也不耐久候，忍了幾年後，已萌生看屋詢價的意願。
惟新來客能否成交，關鍵還是卡在是不是有滿意價格；如果買、賣雙方價格認知差距持續縮小，市況會再更好，3月風向球分數可望再往上升。
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