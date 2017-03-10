50美元關卡失守 油價重挫「完美風暴」醞釀中

2017-03-10

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國能源情報署（EIA）公布，美國原油庫存連9週增加，上週共大增821萬桶，是市場預期的4倍以上。消息衝擊美國基準的西德州油價週三（8日）重摔5.4%，週四歐洲早盤續跌1.8%，跌破每桶50美元關卡。分析師警告，美國產油量在高點、大油國減產缺乏凝聚力、油價利空的技術因素籠罩，一場原油價格重挫的「完美風暴」正在醞釀中。

美國原油庫存量及產油量上升，恐使全球油市供應過剩的困境持續，石油輸出國家組織（OPEC）、俄羅斯和其他10個大油國減產以提振油價的努力也可能化為烏有。EIA數據顯示，美國原油庫存量再升至紀錄新高，上週增加821萬桶，遠超過市場預期的200萬桶；每週數據顯示，美國產油量持續攀高至約每日910萬桶，為一年多來最高水準。

美國基準的西德州中級原油（WTI）近月期貨週三聞訊大跌5.4%，收盤報每桶50.28美元，為近3個月低點。彭博數據顯示，週四台灣時間傍晚6點14分，西德州油價續跌1.8%，至每桶49.4美元。

能源數據業者ClipperData的分析師史密斯坦言，過去幾週油市在很小的價位區間交易，從技術線觀點來看，油價波動壓力如同「沸騰的茶壺」。

能源避險基金Again Capital合夥人基爾達夫表示，西德州一旦跌穿50美元的心理關卡，油價可能加速跌至42美元，當前不利油價的因素包括：OPEC成員國缺乏凝聚力；沙烏地阿拉伯、伊拉克等油國部長威脅撕毀減產協議、重新增產；以及美國煉油廠季節性維修抑制用油量等。

顧問機構Lipow Oil Associates總裁里波指出，有鑑於美國原油高庫存量、原油價格走低至50美元，OPEC部長5月恐被迫決定是否把減產的期間再延長半年。