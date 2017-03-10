美就業數據亮眼 升息機率100%

2017-03-10

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國人力資源服務業者ADP（Automatic Data Processing）週三公布數據顯示，美國民間企業今年2月新增就業達29.8萬人，遠高於預期，創3年來最大漲幅；消息傳出後，市場預測聯準會（Fed）於3月升息機率達100%。

ADP發布的就業報告，常被視是美國勞工部發布非農業新增就業人口的先前指標，ADP就業報告僅包括民間企業，勞工部即將在週五公布的報告還包括政府部門的增聘情況。

數據顯示，美國今年2月私人企業就業增加29.8萬人，大幅高於預期，路透於此前預估屆於15萬人至24.7萬人之間；PNC金融服務集團經濟學家法契爾（Gus Faucher）表示，「該數據顯示就業市場在2017年初表現良好，進一步緊縮的就業市場將支撐起今年的薪資增長及消費支出」。

報告出爐後，美元短線上漲，衡量6種主要貨幣對美元的美元指數上漲0.1%至102.13；穆迪分析公司桑迪（Mark Zandi）表示，企業主的信心顯著提升，「企業預期會有許多好事發生，例如減稅、放鬆監管，使他們更積極地雇用員工」。

亮眼的ADP數據也推升了投資人對本月聯準會將升息的預期，根據聯邦資金利率期貨合約價格，在ADP數據公布前，投資人押注聯準會在3月升息的機率為98%，公布後升至100%；芝加哥商品交易所聯邦利率期貨價格（FedWatch）則顯示，投資人預期聯準會在3月升息的機率為90.8%。