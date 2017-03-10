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股匯雙殺 台幣貶破31大關

2017-03-10

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場昨上演股、匯雙殺格局，台股加權指數下跌近1％，受到外資賣超台股並匯出影響，新台幣匯率也開低走低，再度貶破31元大關。

昨日新台幣終場重貶1.55角，以31.02元兌1美元作收，為連續第二個交易日收貶，台北及元太外匯經紀公司成交量放大至16.36億美元。

外匯交易員表示，在外商銀行大舉回補美元帶動下，新台幣貶勢不斷放大，但貶破31元大關後，又吸引出口商進場拋匯，導致缺乏更大的貶值動能，預料短線於31元整數關卡來回測試，震盪整理機率高。

外匯交易員指出，美國今晚要公布最新非農就業數據，美國聯準會（Fed）下週亦要召開為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC），該結果預計台灣時間下週四凌晨出爐，目前市場預期升息已箭在弦上。

因投資人不斷強化對Fed升息的預期，主要亞洲貨幣昨對美元幾乎全倒，其中，韓元狂瀉逾1％最高，日圓、新台幣則各有0.5％以上貶幅。

外匯交易員認為，資金動態仍是最近主導新台幣升貶的關鍵因素之一，若熱錢持續反向匯出，新台幣可望續往貶值方向前進。

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  • 台幣貶值。（資料照）

    台幣貶值。（資料照）

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