股匯雙殺 台幣貶破31大關
2017-03-10
〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場昨上演股、匯雙殺格局，台股加權指數下跌近1％，受到外資賣超台股並匯出影響，新台幣匯率也開低走低，再度貶破31元大關。
昨日新台幣終場重貶1.55角，以31.02元兌1美元作收，為連續第二個交易日收貶，台北及元太外匯經紀公司成交量放大至16.36億美元。
外匯交易員表示，在外商銀行大舉回補美元帶動下，新台幣貶勢不斷放大，但貶破31元大關後，又吸引出口商進場拋匯，導致缺乏更大的貶值動能，預料短線於31元整數關卡來回測試，震盪整理機率高。
外匯交易員指出，美國今晚要公布最新非農就業數據，美國聯準會（Fed）下週亦要召開為期兩天的聯邦公開市場委員會（FOMC），該結果預計台灣時間下週四凌晨出爐，目前市場預期升息已箭在弦上。
因投資人不斷強化對Fed升息的預期，主要亞洲貨幣昨對美元幾乎全倒，其中，韓元狂瀉逾1％最高，日圓、新台幣則各有0.5％以上貶幅。
外匯交易員認為，資金動態仍是最近主導新台幣升貶的關鍵因素之一，若熱錢持續反向匯出，新台幣可望續往貶值方向前進。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 《春夏秀場彩妝趨勢3》出色，繽紛指彩!
- 《春夏秀場彩妝趨勢1》化妝，不是校正!
- 球評看經典賽／1分1分追回來 還是要給掌聲
- 讓贏球成習慣 以色列9投剋荷
- 吳翔震代言休閒鞋 操刀兼設計師
- 媽祖回鑾交管 值勤警官昏倒命危
- 眼前突然變黑 恐暫時性黑矇症
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 我奉獻了...我奉獻了... 男子台南忠烈祠前自焚
- 香蕉大樂透開展 見證轉型正義
- 《善心替老人家省錢》護理之家老闆娘 幫貧戶洗尿布
- 2候聘總幹事落馬 玉溪、鳳榮農會續戰
- 馬︰為國民黨過去兩年敗選負全責
- 活化閒置公地 竹市推「掀綠計畫」
- 指數破百 台灣老人首度超過幼年
- 《中英對照讀新聞》U.S. midsection grapples with pesky ice storm ; more on the way 美國中部對付惱人的冰風暴；更多冰風暴接踵而至
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 勤儉賣麵嬤 1600萬遭詐光
- 波蘭反對 圖斯克仍連任歐洲理事會主席
- 「別像W命案」母勸別赴約 NYU正妹毒趴丟命
- 國民黨轉帳撥用吞國產 黨產會將追徵12.4億
- 自由廣場》校園不必排除政治
- 大園鬧區無YouBike站 議員爭取
- 經典賽C組戰力分析》美、多熱門 加、哥攪局
- 5合1選舉 彰化、員林市長成攻防指標
- 藥害台灣！ 衛福部長：冠脂妥偽藥 原料來自中國
- 《2017秋冬男裝週》18
- 11日拿3發票 羅東、宜蘭換苗木
- 孔曉振一身名牌 白帥帥飛台
- 傳遞夢想勇氣 日超馬跑者台東開跑
- 王鏡銘連3K 果真鎖韓手
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 涉虐猥褻印尼看護 名命理師母子起訴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry mulls correctional facility reform
- 孿生哥冒充弟 騙過官署押屋借錢
- 大金空調 首度機版7年保固
- 386處禽流感高危點 市府製防疫地圖
- 關節炎難下樓梯 建議補充膠原蛋白、維生素C
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：股匯雙殺 台幣貶破31大關
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分