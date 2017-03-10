《小辭典》巴黎症候群

2017-03-10

「巴黎症候群」是日本精神科醫生太田博昭（Hiroaki Ota）在1986年提出。他發現，每年到巴黎觀光的國際遊客中，約有10幾名出現類似精神崩潰的症狀，並以日本人居多，主因是他們發現真實的巴黎和想像中有很大差距。「巴黎症候群」一詞在2004年正式發表於法國精神病學雜誌Nervure，估計每年100萬遊客中，約有10幾名會發生此症狀。此後巴黎症候群也被引申形容因事情不如預期，大失所望導致的疲憊或崩潰。（記者羅倩宜）