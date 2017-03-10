瑞銀︰全球匯市面臨「巴黎症候群」
〔記者羅倩宜／台北報導〕外資瑞銀證券表示，全球金融市場面臨「巴黎症候群」，意指市場不如預期，令人大失所望。這種現象在匯市將尤其明顯，包括歐元近期被嚴重低估，美元雖走強但將告一段落。外資認為，隨著歐洲經濟改善、美國聯準會不願快速升息機率，投資人應可加碼歐元部位。
所謂巴黎症候群，指的是觀光客滿懷期待，但真正踏上花都後卻大失所望。過去幾個月，美元走強但台灣無感、歐元則大幅下挫，被嚴重低估。針對這一連串匯市「意外」，瑞士銀行全球投資總監Mark Haefele表示，對巴黎、華府、倫敦甚至北京等大都市（代表歐洲、美國、英國、中國的股匯市）感到失望或意外，將是今年投資市場的重要話題。
投資市場向來以「現金為王」，不過瑞銀表示，在全球目前普遍低利率、通膨上升、匯率波動的情況下，投資人若手持現金，須付出相當代價。
美元再走升 將告一段落
但若想要將現金投資個別市場，又擔心對各國景況預判錯誤。以「華府症候群」（代表全美國）來說，美國匯市之前有所謂的「川普衝擊」，官方想利用基礎建設、邊境稅、企業海外獲利匯回等手段，來推升美元。前陣子也確實達到效果，美元兌歐元及亞洲貨幣均走升，僅在台灣感受不到，因日前台幣升值力道更強。
不過如今連這段台灣沒感受到的美元升值，也即將告一段落。瑞銀認為是因為市場意識到下列幾點：1、川普要落實建設沒有說的那麼容易；2、英國、歐洲及日本央行都在繼續印鈔；3、聯準會不會快速升息，因尚未看到通膨過高的壓力。因此瑞銀認為，美元目前已來到差不多合理水位，經濟成長和通膨預期等利多皆已反映，再走升的空間不大。
歐元被低估 可加碼投資
以「巴黎症候群」而言，今年歐洲固然有法國大選的衝擊，但即便自由派的樂朋（Le Pen）贏得總統大選，法國在2018年前脫歐的機率只有15％。瑞銀認為，「年初因政治不確定性，歐元價值被嚴重低估。」瑞銀表示，近期已開始加碼歐元，主因是隨著大選底定，歐元將有表現。尤其德國及荷蘭出口動能強，週邊國家也在復甦，已帶動2016年歐元區的經常帳盈餘創下有史以來最高。若再加上通膨升溫，歐洲央行的貨幣寬鬆可能在下半年減緩，屆時資金回流，可望帶動歐元走升。
至於中國，瑞銀認為，近期中國信貸快速攀升，鐵礦石進口量逼近新高，鋼鐵庫存上升，都在換醒投資人的「北京症候群」，擔心市場過熱。瑞銀認為，人民幣將維持穩步緩貶，從昨（9日）收盤的6.9兌1美元，未來一年貶至7.2兌1美元。
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