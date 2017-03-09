「外資圈第一美女」涉漢微科內線 邱慧平500萬交保 限制出境
2017-03-09
〔記者錢利忠／台北報導〕有「外資圈第一美女」稱號的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，去年拿下荷商艾司摩爾（ASML）購併股后漢微科、日月光與矽品合組控股公司等兩大委託案，檢方接獲檢舉指邱涉在購併漢微科案重大訊息公布前，透過丈夫、母親等親友人頭內線交易，不法獲利二千一百萬元，昨依違反證券交易法，諭令邱五百萬元交保並限制出境、出海及住居。
同案被告還包括邱慧平丈夫許耀仁，六百萬元交保；曾與名模洪曉蕾傳緋聞的股市聞人「日盛小史」史金生，關鍵時間買進漢微科股票，也被諭令三百萬元交保；疑似人頭的被告蘇姵萱二百萬元交保；許母羅麗珠、被告彭健豪、林耿民等三人，各一百萬元交保；被告謝志強以及所有獲交保被告，均被限制出境、出海及住居。
相關被告昨應訊時，均否認涉及內線交易等不法，邱慧平、許耀仁夫婦未受訪，史金生辦保離開時，對媒體否認內線交易，自嘲表示：「那怎麼辦呢？剛好就買到了啊」，堅稱不認識其他被告，選股是憑觀察技術線圖的經驗。
檢方查出，許耀仁家族經營貿易事業，許掛名玄門藝術股份有限公司董事長，母親羅麗珠掛名玄門董事並兼任源弘企業有限公司負責人，家族事業旗下的玄門藝術中心曾是台北天母一帶知名地標。
檢方調查，邱慧平名下無買進漢微科股票，本人也否認洩漏購併案細節，但去年六月十六日重大訊息公布前，許耀仁卻在五月廿四日至六月十五日間，陸續透過人頭布局漢微科股票，並在購併案消息曝光後，先賣一部分股票，之後再將未出脫的股票讓ASML溢價收購，粗估許耀仁及其母等人的不法獲利約二千一百萬元。
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