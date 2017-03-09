榮成好賺 前2月稅前EPS0.81元

2017-03-09

〔記者李靚慧／台北報導〕受惠於中國紙價持續維持高檔及年節後復工效應，榮成紙業（1909）2月份合併營收年增65.24%、創2月單月營收歷史新高。由於節能減排有成，前2月營業利益年增率達284.71%，累計前2月合併稅前淨利8.63億元，每股稅前盈餘0.81元。

榮成前2月合併營收64.53億元，較去年同期成長48.15%，分析成長原因，在於自去年第4季以來，中國市場訂單需求暢旺，且上下游庫存補充需求效應推動，原紙及紙箱價格大幅調升並維持高檔。

榮成指出，除了前2月業績大幅成長，也積極調整產品銷售組合及提升節能減排效益，前2月自結累計合併營業損益達11.80億元，較去年同期的3.07億元，增加8.73億元，年成長284.71%，本業獲利再創歷史新高。

榮成專注於工業用紙發展，榮成集團2016年台灣、中國合計年產能達245萬噸，預計2017年第三季湖北榮成第一期85萬噸產能投產後，集團工業用紙年產能可達330萬噸，名列亞洲工業用紙市場前四大。