華夏攻頂 二線塑化衝啦
2017-03-09
〔記者張慧雯／台北報導〕雖然台塑四寶昨（8）日股價表現不佳，但二線塑化股接棒，由華夏（1305）帶頭起漲，一鼓作氣來到漲停板28.5元，其餘包括台達化（1309）、台苯（1310）、國喬（1312）等也跟著大漲，法人表示，台塑四寶先前起漲後，昨日輪到二線塑化股，其中聚氯乙烯（PVC）報價向上，加上氯乙烯單體（VCM）報價也上漲，華夏受惠最多、率先奔抵漲停板，創下近17年來新高價位。
根據上週五（3日）最新報價，PVC價格每噸維持在955美元、VCM每噸來到800美元，法人指出，目前市場PVC需求熾熱，由於中國強力實施環保稽查，電石法製造的PVC供應量下滑約百萬噸，供應量大減使得需求大增，台塑PVC去年開始就全產全銷，而華夏的PVC同樣也熱賣，且印度市場庫存低，在新鈔問題解決後，印度買方也開始補貨，且PVC第2季原本就是傳統旺季，因此估計PVC價格在今年上半年都會有不錯表現；至於VCM則因印尼Asahimas年產能15萬噸產線歲修，報價持續上漲，而華夏VCM年產能從42萬噸增至45萬噸，也將有效挹注營收。
至於台苯、國喬的主力產品苯乙烯（SM）上週報價則為每噸1404美元，法人研究部報告分析，塑化股去年第3季獲利普遍優於預期，對第4季看法也樂觀，就連第4季雖然進入傳統需求淡季，但由於進口量降低、加上去10月中下旬巴斯夫德國廠爆炸，在供給有利的情況下能支撐「利差」，且2017年新增產能有限，因此看好國喬、台苯今年獲利能力。
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