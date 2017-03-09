碩禾營收月減30％ 拖累太陽能

2017-03-09

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能2月營收各家表現不一，但碩禾（3691）2月營收5.99億元，較1月的8.52億元月減近30%，寫下37個月新低紀錄，且觀察今年1-2月營收年減率都高達50%以上；法人指出，除農曆年假工作天數少外，碩禾銀漿訂單在台灣與中國都因為出現競爭者而流失，是造成營收下滑的主因。

去年茂迪（6244）將中國廠的太陽能電池漿料，逐步調降碩禾用量，改用台廠優陽的正銀漿，今年1月再度傳出昱晶（3514）太陽能電池自2月開始，將一半正銀漿用量改用賀利氏及杜邦，對碩禾營運將產生重大衝擊，法人表示，正銀漿是太陽能導電膠用量最大也是最關鍵材料，占碩禾營收八成，稱得上是碩禾主力產品，而正銀漿客戶被搶、訂單削減，對碩禾營收影響最大。

不過，去年國碩（2406）、碩禾舉行法說會時即表示，對今年展望都抱持樂觀態度。國碩指出，最重的包袱—矽料長約（LTA）去年底已結束，今年開始無須再提列長約虧損，且國碩開始轉型經營電廠，法人預料今年可由虧轉盈，而碩禾總經理黃文瑞也認為，光是電廠收益即可挹注每股稅後盈餘（EPS）約3元，對於2017年獲利不用太擔心。

他也說，今年有菲律賓廠的併網，電廠收入還可以再提升，估計來自於電廠的獲利貢獻至少2億元；此外，子公司碩鑽在江蘇鹽城設廠，去年12月已開始小量試產，今年正式量產，屆時將建置84條鑽石線、50台的切片機，可達月產能2000萬片，也將挹注碩禾營收與獲利。