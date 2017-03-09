彩晶去年EPS1.25元 配0.5元現金

2017-03-09

〔記者陳梅英／台北報導〕中小尺寸面板廠彩晶（6116）去年下半年受惠於手機面板價格上漲，獲利大幅成長，即使提列一次性資產損失7.9億元，去年稅後盈餘仍有40.47億元，順利轉虧為盈，彩晶去年每股稅後盈餘1.25元，在面板廠中，獲利居冠。彩晶昨日並召開董事會，通過配發0.5元現金股利。

彩晶昨日發佈去年第四季財報自結數，彩晶去年第四季合併營收93.44億元，季成長34%，毛利率達47%，稅後盈餘33.19億元，每股稅後盈餘1.02元。

以出貨量來看，彩晶第4季總出貨量較第3季僅增加約1.7%，達466.5萬片（換算19吋約當量），獲利成長，主要是受惠於中小尺寸面板景氣回升，手機面板價格上漲帶動整體產品平均售價為63美元。

合計去年合併營收171.79億元，年成長39.27%，全年稅後盈餘則為40.47億元，每股稅後盈餘1.25元，2016年底彩晶每股淨值回升至11.47元。

不過彩晶、華映去年第四季將手機面板價格漲足後，隨著首季進入市場淡季，加上LTPS手機面板產能大量開出，價格已經開始出現鬆動，不過與去年同期相比，仍處在高檔，且去年2月台南發生大地震，彩晶位於南科的5代線也受到波及，在基期因素下，彩晶自結2月合併營收19.54億元，年成長率高達9成，累計前2月合併營收41.46億元，年成長率也有71.19%。