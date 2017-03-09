大戶回來了 近3月估增千億銀彈

2017-03-09

金管會資料︰「1億元以上」投資人增加570戶

〔記者王孟倫／台北報導〕台股成交量增，大戶回來了！金管會主委李瑞倉昨天在立法院表示，台股近日量能又轉為低迷不濟，主要與外資法人觀望有關，不過，他強調，「好消息是大戶回來了」，最近一季台股大戶及中實戶的人數，以及投入股市的金額都有增加。

立院財政委員會昨天邀請金管會業務報告，立委盧秀燕詢問，國際財經可能出現的黑天鵝及對台股影響是什麼？李瑞倉回應，近期大戶（大額自然交易人）的戶數增加，對台股交易量增加及市場信心，將有很大助益。

李瑞倉強調，從台股近期動向來看，內資對台股信心是增加中，持股比重逐漸攀升，反而外資持股有減少。

根據金管會資料統計，因為三月數字尚未出爐，若以去年12月到今年2月來看，集中市場季交易量「逾5億元」的大戶已經增加47人，季交易量「1億到5億元」之間的投資人也增加215人，櫃買市場「1億元以上」的投資人增加308戶，三者合計共增加570戶。

換言之，若以大戶及中實戶的交易量來看，推估近三個月可為台股帶來超過1000億元的台股交易量。