全球半導體廠大擴產 台積電百億美元居冠
〔記者洪友芳／新竹報導〕國際半導體產業協會（SEMI）最新報告指出，今年與明年全球晶圓廠設備支出都將創新高紀錄，台灣在晶圓代工龍頭廠台積電（2330）年資本支出達百億美元領軍下，預估設備支出仍將居全球之冠，帶動台灣設備供應鏈類股接單旺；不過，今年中國晶圓廠設備投資金額將達67億美元，預估明年設備投資支出金額約達100億美元，年成長近五成，且將從今年全球第三大設備支出市場晉升到第二大。
SEMI︰今年逾460億美元
SEMI昨發佈「全球晶圓廠預測」報告指出，今（2017）年全球晶圓廠設備支出將超過460億美元，年成長約15%，創歷年新高，預計明（2018）年支出金額將達500億美元，年成長逾8%，晶圓廠設備支出金額持續創新高紀錄，且可望從2016年到2018年連續三年呈現成長趨勢，這是1990年代中期以來首見的投資熱況。
SEMI分析，2017年包括新完工量產與既有生產廠更新設備共有282座晶圓廠及生產線進行設備投資，其中有11座支出金額超過10億美元；2018年則預計有270座晶圓廠會進行相關設備投資，其中有12座支出金額超過10億美元，上述設備投資主要集中在3D NAND、DRAM、晶圓代工及微處理器，產品涵蓋LED與功率分離式元件、邏輯、MEMS與類比／混合訊號。
中國67億美元 緊追在後
就市場排名分析，SEMI預估，台灣今年與明年仍居全球晶圓廠設備支出之冠，主要來自台積電資本支出達百億美元所帶動；中國則急起直追，許多新晶圓廠計畫或興建陸續推出，預估今年中國設備支出跟去年大致持平，年成長約1%，居全球設備支出金額排名第三，今年總計有14座晶圓廠正興建，明年開始裝機。新廠裝機量產與既有晶圓廠更新設備，估中國今年將有48座會進行設備投資，支出金額達67億美元，明年預估中國將有49座晶圓廠預計進行設備投資，支出金額約100億美元，年成長近五成。
SEMI表示，其他地區也正向成長，歐洲、中東與韓國將成為今年成長最快的地區，預估年成長率分別為47%與45%；日本支出金額將增加28%，其次為年增21%的美洲地區。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- 「啊～」隔壁房傳來震撼慘叫... 鄰居：好怕她斷氣
- 江少慶搶搶滾「很像王建民」
- 台北》9月起 小一、小二增程式教學課
- 林聰賢被控圖利財團 宜縣府︰依法行政
- 台北》4年後學生自備平板 弱勢可借用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Lee Yuan-tsu dies aged 94
- 亂闖馬路害騎士摔死 判賠565萬
- 洪授證黨團幹部 八委員長僅來三人
- OL擁雙重人格 惡同事喚醒那個「她」趁機性侵
- 金韓松現身報平安 「千里馬民防」感謝4國協助
- 健康充電站─癌友身心調適講座
- 大宗食品驗證 還有30家沒做
- CIA駭術曝光 再重創科技業、情報界互信
- 川普挺新健保 共和黨保守派嗆抵制
- 經典賽》台韓「同落難」 淘汰了還要「拚到底」
- 婦聯會：顛倒功過 轉型正義變不正義
- 六月狂虧張書豪「 小」弟弟不如尪
- 〈實現我的旅遊夢〉世界的十字路口─巴拿馬
- 經典賽》以色列翻版？ 義大利宰小熊
- 8樹搭舞台 8團隊3.11起接力獻聲
- 「天龍八不」戒檳榔 慈院︰多嚼替代品
- 竇智孔喜當爸 淚謝老婆送大禮
- 西段北移護聖母 台江大道3.12通車
- 進香兼徵友 郎有情妹另有他意
- 地下室苦練 新進國小棒球隊出頭天
- 大專教師團體 憂年改流失高教人才
- 春雨稍「進帳」 估暫不會進一步限水
- 民眾放生政府收容?!林岱樺道歉滅火／「野保法」修法協商惹眾怒 2萬人連署抗議
- 美對與北韓談判表懷疑 指金正恩不理性
- 《連鎖咖啡連翻漲》 家用咖啡機逆勢降價 賣到缺貨
- 頭一次 台日韓僅1隊晉8強
- 維基解密爆料》CIA扮駭客 三星電視變竊聽器
- 掃黃不敵皮條客 2警慘遭圍毆成傷
- 李運慶 Peter Su穿丁字褲逛大街
- 江宏傑寵妻 凡事小愛說了算
- 和美鐵鍋傳三代 賣出500萬個
- 球隊移訓猛操 嘉縣棒球場草皮枯黃
- 朴樹林社造有成 坡頭漁港爭取改造
- 李元簇辭世》無聲的副總統 晚年遠離政壇喧囂
標題：全球半導體廠大擴產 台積電百億美元居冠
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email