終止連2升 台幣貶1.5分

2017-03-09

〔記者吳佳蓉／台北報導〕終止連續兩日升勢，受進口商買匯引導，昨日新台幣匯價由升轉貶，終場以30.865元兌1美元作收，微幅貶值1.5分，台北與元太外匯經紀公司總成交量9.15億美元。

外匯交易員表示，昨日早盤雖因外資進場，新台幣匯價一度偏升，但午後受進口商買匯引導，匯價轉為貶勢，不過幅度不大，整體匯市缺乏明確方向，交投偏向清淡。

隨本週五美國將公布非農就業人口數據，以及後續15日美國聯準會（Fed）將召開利率會議，預料市場觀望氣氛將持續增強，短期新台幣應會維持小幅區間震盪走勢。