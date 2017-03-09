永豐金涉超貸案 1個月內決定是否核處

2017-03-09

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控日前遭內部員工檢舉，疑涉及超貸三寶建設集團，時代力量立委黃國昌昨天在立院財委會質詢調查進度，金管會回應，去年經過金檢後，發現永豐金在海外公司授信案件確有缺失，目前已進入行政作業程序，一個月內會決定是否核處。

永豐金遭內部員工檢舉，涉及超貸給三寶建設董事長的私人投資公司，其中，有擔保貸款僅19.84億元、而無擔保貸款高達20.45億元，檢舉函要求金管會必須嚴格追查。

立委黃國昌質詢關切本案追查進度，金管會檢查局長吳桂茂回應，去年金檢結果，發現永豐金海外公司的確有缺失，目前已移交給銀行局。

金管會銀行局長王儷娟說明，目前已經根據檢查內容，進入行政處理程序，例如：要求永豐陳述意見等，預估一個月內就會決定是否核處，像是永豐金總公司是否對子公司有督導不周問題等。