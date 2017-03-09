福里安花神咖啡 進駐新光三越A9

2017-03-09

〔記者卓怡君／台北報導〕擁有300年歷史的義大利福里安花神咖啡正式進駐新光三越A9館，為全球第6家分店，新光三越董事長吳東興迷上花神咖啡，近來天天報到，吳東興表示，福里安花神咖啡A9店重現威尼斯本店精神，打造出最精緻的咖啡廳，從飲品、甜點到器皿充滿義式風情，希望可以滿足並超越消費者的期待。

新光三越3年前與義大利福里安花神咖啡Caffé Florian合資，將福里安花神咖啡引進亞洲市場，首店落腳新光三越蘇州店，台北A9店則交由吳東興的小兒子吳昕昌操刀，務必讓全球最美的咖啡館在新光三越飄出經典又優雅的義大利芳香。

義式風情 全球第6家分店

Caffé Florian執行長Marco Paolini表示，Caffé Florian拓點不全然為商業考量，而是彼此要有相同的價值觀，曾和日本伊勢丹百貨洽談多次，最後決定和新光三越合作，台灣消費者對國外品牌接受度高，對餐飲的品味及要求也很高，此次傾盡全力設計打造新光三越A9店，使得原汁原味的義大利百年咖啡得以在台灣重現，Caffé Florian最具代表的就是銀製托盤服務，服務生單手舉起托盤送餐，呈現出最道地的Caffé Florian服務文化，這次亦全面移植台灣。

福里安花神咖啡蘇州店開幕2年多，平均消費單價約250人民幣，人潮持續成長，吳東興指出，繼蘇州店、台北店之後，下一家將進駐新光三越重慶店，接下來也有台中開店計畫，讓更多消費者享受義式咖啡風情。