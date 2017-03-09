星展︰台灣今年GDP成長率 上調至2.5%
2017-03-09
〔記者李靚慧／台北報導〕星展集團研究部發布最新報告，上調2017年台灣GDP成長率預估值，由原先預估的2.1%上調至2.5%，主要原因在於出口復甦、製造業庫存回補，今年初以來整體表現較預期強勁所致。
星展集團經濟學家馬鐵英指出，由於今年前2月原油價格穩定維持在每桶55美元，略高於星展集團預期的每桶50美元，因此將台灣今年度的通貨膨脹率從1.0%調整為1.2%。此外，隨著一例一休新制上路，引起加班費支出增加的擔憂，導致國內通膨預期也因此提升。值得慶幸的是，由於氣候正常、農產品供需相對穩定，食品通膨的回跌速度較預期快。
在貨幣政策方面，星展集團指出，考量2.5%的預估經濟成長率可能仍不足以促使央行決定升息，加上央行近來數度重申，今年的通膨展望趨於溫和，原油價格與一例一休新制所帶來的衝擊較為有限，因此，星展集團預期央行今年仍將延續中性的貨幣政策。
出口復甦、製造業庫存回補
除了上調今年台灣GDP成長預估至2.5%，星展集團同時預期，今年第一季的成長率，與去年同期相比約3%。
不過，星展集團提醒，包括今年下半年即將發表的新型號蘋果智慧型手機，以及美國經濟成長率上升，需觀察是否對台灣的成長帶來助力。另一方面，美國的貿易保護主義，以及中國經濟復甦速度減緩，也可能對台灣造成衝擊。因此，現階段仍難以斷言3%的成長速度是否可延續至下半年。
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