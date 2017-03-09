亞矽物聯網大聯盟 21提案組國家隊
2017-03-09
〔記者陳梅英／台北報導〕「亞洲．矽谷」物聯網大聯盟昨在52件提案中宣布獲選的21項提案，國發會副主委龔明鑫表示，這21個提案將有資格成為台灣物聯網國家隊隊員，替台灣打世界盃；亞矽物聯網大聯盟榮譽主席施振榮更拍胸脯表示，「這次是玩真的」，期許參與的廠商都要有決心，建立一個由台灣主導的物聯網平台，不要老是為別人抬轎。
龔明鑫︰2020年定勝負
國發會所主導的「亞洲．矽谷」計畫，以物聯網與創新創業作為兩大發展主軸，龔明鑫指出，物聯網現在還在起跑階段，真正勝負會在2020年，台灣一定要在這2、3年內就趕緊投入資源，否則就會來不及。
為了不要輸在起跑點，國發會此次歷經兩週的分組會議選出七大領域21個提案，國發會還在3月針對智慧城市對外徵求提案書。
龔明鑫說，3月底的智慧城市將分為三大領域包括智慧交通、智慧醫療以及智慧平台，徵選條件最重要的就是要能商業化，並且能輸出國外，複製到其他城市，入選者，政府將提供2-3成經費補助，希望在4年內能看到成果。
智慧城市徵件 4年見成果
施振榮說，智慧城市其實在歐洲推廣很久，最後檢討發現，並未帶動當地產業，因為在主要平台上沒有取得主導性，都是來自於美國。因此他也說，台灣此次在物聯網發展上，應優先考慮建構一個台灣能夠主導的平台，確保我們的利益，才不會花那麼多功夫，最後還是像過去PC時代，幫Wintel抬轎，被綁架。
龔明鑫說，下半年還會舉行第二次SIG，將以這21件提案作為基礎，再與第二輪新進者相互切磋，慢慢滾動出台灣國家隊雛形。此次選出21項提案共分為7大領域，包括交通、製造、能效、商業、家庭、農業及醫療。
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