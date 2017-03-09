| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

亞矽物聯網大聯盟 21提案組國家隊

2017-03-09

〔記者陳梅英／台北報導〕「亞洲．矽谷」物聯網大聯盟昨在52件提案中宣布獲選的21項提案，國發會副主委龔明鑫表示，這21個提案將有資格成為台灣物聯網國家隊隊員，替台灣打世界盃；亞矽物聯網大聯盟榮譽主席施振榮更拍胸脯表示，「這次是玩真的」，期許參與的廠商都要有決心，建立一個由台灣主導的物聯網平台，不要老是為別人抬轎。

龔明鑫︰2020年定勝負

國發會所主導的「亞洲．矽谷」計畫，以物聯網與創新創業作為兩大發展主軸，龔明鑫指出，物聯網現在還在起跑階段，真正勝負會在2020年，台灣一定要在這2、3年內就趕緊投入資源，否則就會來不及。

為了不要輸在起跑點，國發會此次歷經兩週的分組會議選出七大領域21個提案，國發會還在3月針對智慧城市對外徵求提案書。

龔明鑫說，3月底的智慧城市將分為三大領域包括智慧交通、智慧醫療以及智慧平台，徵選條件最重要的就是要能商業化，並且能輸出國外，複製到其他城市，入選者，政府將提供2-3成經費補助，希望在4年內能看到成果。

智慧城市徵件 4年見成果

施振榮說，智慧城市其實在歐洲推廣很久，最後檢討發現，並未帶動當地產業，因為在主要平台上沒有取得主導性，都是來自於美國。因此他也說，台灣此次在物聯網發展上，應優先考慮建構一個台灣能夠主導的平台，確保我們的利益，才不會花那麼多功夫，最後還是像過去PC時代，幫Wintel抬轎，被綁架。

龔明鑫說，下半年還會舉行第二次SIG，將以這21件提案作為基礎，再與第二輪新進者相互切磋，慢慢滾動出台灣國家隊雛形。此次選出21項提案共分為7大領域，包括交通、製造、能效、商業、家庭、農業及醫療。

廣告
  • 國發會副主委龔明鑫（前排中）及亞矽物聯網大聯盟榮譽主席施振榮（前排右二），昨日一起出席亞洲矽谷物聯網選秀記者會。（記者陳梅英攝）

    國發會副主委龔明鑫（前排中）及亞矽物聯網大聯盟榮譽主席施振榮（前排右二），昨日一起出席亞洲矽谷物聯網選秀記者會。（記者陳梅英攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 物聯網
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✤果香蜜汁排骨
電鍋菜✤南瓜鯛魚捲
傳統甜食✤芝麻糕
這樣切洋蔥不流淚！
轉寄

標題：亞矽物聯網大聯盟 21提案組國家隊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月9日‧星期四‧丁酉年二月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.