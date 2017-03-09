一例一休最大問題 柯文哲︰政府管太多
〔記者羅倩宜、卓怡君／台北報導〕台北市長柯文哲昨（8）日赴工商協進會演講，他認為政府的角色是替人民解決問題，心態要從「管理」變成「服務」，並說：「一例一休最大的問題，就是管太多。」
柯文哲在演講中大談上任2年的政績，包括已拆除的忠孝橋、興建中的大同國宅、進行中的蘭州國宅、社子島生態計畫，都將在2、3年內完成，讓台北市西區門戶計畫能逐步實現。
心態要從管理變服務
柯文哲表示，西區門戶計畫已上軌道，8月台北市辦完世大運後，市府的主力部隊，將全部移到以南港為中心的「東部門戶計畫」，未來東北角從基隆、金山到野柳，前往南部都將以南港為門戶（因南港高鐵開通），因此市府已在南港高鐵站旁興建轉運站。另也將在內湖南港地區興建國宅。
柯文哲也提到創新，並舉今年燈會在西區舉辦為例，是一個大膽的嘗試，有風險，但事後證明相當成功。
柯文哲說，建立不怕失敗的文化，但政府絕不要管太多，「管那麼多幹嘛？一例一休最大的問題就是管太多。」他認為，政府的心態，應該要從「管理」改變為「服務」人民。「當市民跟你抱怨廁所不通時，你不要跟他談三民主義。」
業界籲加班上限增至60時
工商協進會理事長林伯豐則表達一例一休的業界立場，希望每月加班上限由46小時增至60小時、變形工時為12週、休息日加班比照公務員按實際加班時數計算。
台灣百貨龍頭新光三越董事長吳東興昨也在另一場合直言，一例一休影響很大，尤其是小廠商因為成本大幅提升，受害最深，最近已看到規模小的業者正在退出市場，未來還會更多，令人憂心。
櫃姐難調配 百貨業喊苦
百貨上半年最重要的母親節檔期將到來，因應一例一休，專櫃小姐站櫃時間無法彈性調配，勢必損失大筆銷售獎金，各個專櫃小姐唉唉叫，業績下滑連帶衝擊百貨業績，吳東興說，一例一休讓員工薪水無法增加，現在物價又上漲，影響真的很大，而且衝擊還沒停止，恐將持續惡化。
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