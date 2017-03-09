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違反出口管制 中興通訊遭罰8.9億美元

2017-03-09

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國電訊設備製造商中興通訊（ZTE）違反美國的出口管制，將含有美國製設備的產品賣給伊朗和北韓，遭到刑事指控，目前已與美國司法部、商務部和財政部達成和解，同意支付8.92億美元罰款，若未來又違反協議，將再付3億美元罰款。

中興通訊週三早上在深圳股市臨時停牌，在香港掛牌股價則在開市前下跌1%，不過，由於壞消息盡出，投資人認為中興通訊與美國5年爭議終於達成和解，消除不確定因素，股價一度倒升近9%，收盤上漲6.066%。

根據美國司法部文件，中興通訊與司法部、商務部和財政部達成協議，中興通訊將就違反出口管制法、妨礙司法及虛假陳述誤導聯邦調查等3項指控同意認罪，並立即支付8.92億美元罰款。

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  • 中興通訊已與美國司法部、商務部和財政部達成和解，同意支付8.92億美元罰款，若未來又違反協議，將再付3億美元罰款。圖為中興通訊位於深圳的研發大樓。（路透）

    中興通訊已與美國司法部、商務部和財政部達成和解，同意支付8.92億美元罰款，若未來又違反協議，將再付3億美元罰款。圖為中興通訊位於深圳的研發大樓。（路透）

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