OECD︰明年全球經濟成長率3.6%

2017-03-09

〔編譯盧永山／綜合報導〕經濟合作發展組織（OECD）發布最新「臨時經濟展望」報告指出，明年全球經濟成長率可望增至3.6%左右，優於2016年的3%和今年預估的3.3%，但政治不確定性、各國央行升息的步調不一、股市和實體經濟表現有落差和保護主義升高，可能傷及這點微弱的成長。

OECD秘書長谷瑞亞（Angel Gurria）表示：「全球成長依舊疲弱，經濟果實小到難以讓受到金融危機衝擊的人感覺生活變好，各國政府要比過去採取更大行動，恢復民眾的信心，同時抗拒在經濟困難時期向內轉的趨勢，或推翻透過國際高度整合所取得的進步。」

OECD特別擔心歐洲右翼政黨聲勢高漲，所帶來的政治不確定性。報告說：「很多國家擁有新政府，或在今年將舉行大選，或依賴聯合政府或少數政府執政。而選民對政府的信任普遍下滑，或對很多國家政治制度失去信心，可能使政府更難執行達到強勁和包容性成長所需的政策。」

今年荷蘭、法國、德國將要舉行大選，義大利也可能要重新舉行選舉，他們是歐洲4大經濟體。另一大隱憂是先進經濟體逐漸升高的保護主義。例如，美國總統川普已簽署多項行政命令撤銷自由貿易協定，以保護自家就業。

其他隱憂包括：中國等新興市場的民間企業信用貸款急速上升，債務居高不下；全球股市強勁上漲，但實體經濟的消費和投資依舊疲弱；主要經濟體央行的升息步調不一，可能導致外匯市場波動加劇。

報告預估，今年美國經濟成長率將達2.4%，明年達2.8%，主要因為川普政府預計推出財政擴張措施。歐元區今、明2年經濟成長率均為1.6%。日本今年經濟成長率將增至1.2%，主要因為婦女勞參率上升。中國今年的經濟成長率將放緩至6.5%，明年進一步放緩至6.3%。