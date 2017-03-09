〈國際現場〉HPE收購快閃儲存供應商
2017-03-09
惠普企業（HPE）宣布，將以每股12.5美元、總價10億美元現金，約2億美元非既得股權（unvested equity awards），收購快閃儲存供應商Nimble Storage，以擴大在快速成長的快閃儲存事業市占率。Nimble週二收盤大漲45.3%至12.5美元，惠普企業則下跌1.1%至22.82美元。
自2005年HPE從惠普公司拆分以來，HPE執行長惠特曼（Meg Whitman）就一直聚焦於物聯網、儲存和技術服務等領域。Nimble製造結合硬碟和閃存驅動器的混合儲存裝置，主要對手包括NetApp和戴爾旗下的EMC。
受到2016年第4季儲存部門營收下跌13%影響，HPE調降全年獲利預估。HPE表示，Nimble的入門至中階快閃儲存產品，將幫助該公司滿足不同部門的客戶，並可能在交易完成的頭一年就提高該公司獲利。
根據市調公司IDC的數據，2016年整體快閃儲存市場規模估計達150億美元，2020年預料將擴大至近200億美元。（編譯盧永山）
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 保證「警察抓不到」？ 日AV女優一炮喊到75K
- 「啊～」隔壁房傳來震撼慘叫... 鄰居：好怕她斷氣
- 江少慶搶搶滾「很像王建民」
- 台北》9月起 小一、小二增程式教學課
- 林聰賢被控圖利財團 宜縣府︰依法行政
- 台北》4年後學生自備平板 弱勢可借用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Lee Yuan-tsu dies aged 94
- 亂闖馬路害騎士摔死 判賠565萬
- 洪授證黨團幹部 八委員長僅來三人
- OL擁雙重人格 惡同事喚醒那個「她」趁機性侵
- 金韓松現身報平安 「千里馬民防」感謝4國協助
- 健康充電站─癌友身心調適講座
- 大宗食品驗證 還有30家沒做
- CIA駭術曝光 再重創科技業、情報界互信
- 川普挺新健保 共和黨保守派嗆抵制
- 經典賽》台韓「同落難」 淘汰了還要「拚到底」
- 婦聯會：顛倒功過 轉型正義變不正義
- 六月狂虧張書豪「 小」弟弟不如尪
- 〈實現我的旅遊夢〉世界的十字路口─巴拿馬
- 經典賽》以色列翻版？ 義大利宰小熊
- 8樹搭舞台 8團隊3.11起接力獻聲
- 「天龍八不」戒檳榔 慈院︰多嚼替代品
- 竇智孔喜當爸 淚謝老婆送大禮
- 西段北移護聖母 台江大道3.12通車
- 進香兼徵友 郎有情妹另有他意
- 地下室苦練 新進國小棒球隊出頭天
- 大專教師團體 憂年改流失高教人才
- 春雨稍「進帳」 估暫不會進一步限水
- 民眾放生政府收容?!林岱樺道歉滅火／「野保法」修法協商惹眾怒 2萬人連署抗議
- 美對與北韓談判表懷疑 指金正恩不理性
- 《連鎖咖啡連翻漲》 家用咖啡機逆勢降價 賣到缺貨
- 頭一次 台日韓僅1隊晉8強
- 維基解密爆料》CIA扮駭客 三星電視變竊聽器
- 掃黃不敵皮條客 2警慘遭圍毆成傷
- 李運慶 Peter Su穿丁字褲逛大街
- 江宏傑寵妻 凡事小愛說了算
- 和美鐵鍋傳三代 賣出500萬個
- 球隊移訓猛操 嘉縣棒球場草皮枯黃
- 朴樹林社造有成 坡頭漁港爭取改造
- 李元簇辭世》無聲的副總統 晚年遠離政壇喧囂
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈國際現場〉HPE收購快閃儲存供應商
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分