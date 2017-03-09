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〈國際現場〉HPE收購快閃儲存供應商

2017-03-09

惠普企業（HPE）宣布，將以每股12.5美元、總價10億美元現金，約2億美元非既得股權（unvested equity awards），收購快閃儲存供應商Nimble Storage，以擴大在快速成長的快閃儲存事業市占率。Nimble週二收盤大漲45.3%至12.5美元，惠普企業則下跌1.1%至22.82美元。

自2005年HPE從惠普公司拆分以來，HPE執行長惠特曼（Meg Whitman）就一直聚焦於物聯網、儲存和技術服務等領域。Nimble製造結合硬碟和閃存驅動器的混合儲存裝置，主要對手包括NetApp和戴爾旗下的EMC。

受到2016年第4季儲存部門營收下跌13%影響，HPE調降全年獲利預估。HPE表示，Nimble的入門至中階快閃儲存產品，將幫助該公司滿足不同部門的客戶，並可能在交易完成的頭一年就提高該公司獲利。

根據市調公司IDC的數據，2016年整體快閃儲存市場規模估計達150億美元，2020年預料將擴大至近200億美元。（編譯盧永山）

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  • HPE收購快閃儲存供應商。（美聯社）

    HPE收購快閃儲存供應商。（美聯社）

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