〈台股青紅燈〉樂天給台商的警惕

2017-03-09

南韓樂天集團因與該國軍方簽訂協議提供「薩德」用地，引起中國官民群起抵制，在官方默許、甚至暗地組織下，反韓的義和團式情緒快速蔓延，恐重演2012年反日打砸搶的景況；南韓部署薩德沒有違反任何國際法則，甚至是應對北韓核武威脅的內政問題，但中國不顧國際規範、對樂天加以制裁，形同干預南韓內政。同樣投資重押中國的台商，難道能不警惕嗎？

樂天是南韓第5大集團，赴中國投資已超過23年，累計投資金額達600億人民幣（約2900億台幣），樂天在中國的投資事業佔其海外投資佈局的近3成；假如中國持續在薩德事件上刻意做文章，進而加強制裁力道，樂天在中國的龐大投資，損失將難以估算。

台商一樣是重押中國，或許投資總額不如樂天大，但佔比更高。超過7成的台股上市櫃公司轉投資中國，光從台灣匯出（不計轉道第3地）赴中累積投資金額就破2兆元；再對比上市櫃其他海外投資，中國佔比超過5成以上，若扣除免稅第3地，佔比更高到嚇人。

當然，台商一向善於在夾縫中求生存。在美中貿易戰對壘中，鴻海董事長郭台銘日前在中國廣州10.5代面板線動土典禮上就脫口說出：「不要叫我選邊站，中國、美國，我兩個都要！」但若真開打，郭董還能如此輕鬆應對嗎？

（費特曼）