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美墨貿易戰開打？墨暫停蔗糖銷美

2017-03-09

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美、墨擦槍走火引爆貿易戰！路透報導，由於美國商務部和墨西哥糖業對蔗糖出口的速度看法不一，導致墨西哥本週取消了現行對美國出口蔗糖的許可證；由於墨西哥為美國最大的海外蔗糖供應來源，美國糖業人士警告，這場突然爆發的貿易爭端可能造成供應暫時中斷。

報導引述墨西哥糖業商會週一（6日）寄給糖廠的信函，指目前墨西哥蔗糖出口許可被取消，一部分原因歸咎於美國商務部尚未補足人事，缺乏可和墨西哥官員協商的相應等級官員，導致美方「低階」官員對2014年美、墨「暫停課稅」協議條文解釋過於嚴苛。

墨西哥糖業商會抨擊，美國商務部低階官員對2014年協議條文的僵硬解釋「太荒謬」，但現行蔗糖出口許可證可望於4月重新發行。

墨西哥經濟部外貿局長馬薩迪耶哥則表示，「暫停」授予墨西哥蔗糖出口許可，以遵守和美國間的協議，由於迄3月底的半年出口限額已提前觸及；此措施影響到23個糖廠共54項蔗糖的出口許可。

路透彙編數據顯示，2015~2016年墨西哥蔗糖佔美國進口逾39%，達118.8公噸，為美國最大的海外蔗糖供應來源；當前的2016~2017作物年度，墨西哥出口配額為82萬公噸。

美、墨間近年來糖業貿易糾紛不斷，美國糖業申訴墨西哥業者「傾銷」，美國聯邦政府原裁定一部分墨西哥蔗糖出口業者接受補貼及傾銷，致使美國業界受到實質損害，擬對墨西哥業者實施懲罰性高額關稅。

不過，美、墨2國政府2014年協商後達成「暫停課稅」的貿易協議，改由美國設定墨西哥進口蔗糖的價格和配額。

去年底，美國糖業向美國商務部施壓，除非能重新談判2014年美墨糖業貿易協定，希望撤出該協定。

這起突發事件使美國和墨西哥火爆的貿易關係更趨緊繃。在川普去年11月當選美國總統後，川普政府主張興建兩國邊界圍牆、課徵「邊境調整稅」、重談北美自由貿易協定（NAFTA），已使美、墨2國關係陷入緊張。

路透指出，美國糖廠受到蔗糖原料供應緊張和精緻糖價格下滑的雙面夾擊，週二美國蔗糖原料期貨合約收盤報每磅31.71美分，創近5年來最高水準。美國商業團體「甜味劑用戶協會」總裁巴斯哥指出，墨西哥取消蔗糖出口許可，增添市場長期不確定性，「我們需要適當供應，問題是目前仍缺乏解決方法。」

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  • 美國和墨西哥對蔗糖貿易認知不同，墨國本週已取消現行對美出口蔗糖的許可證，美、墨經貿關係更加緊繃。（彭博）

    美國和墨西哥對蔗糖貿易認知不同，墨國本週已取消現行對美出口蔗糖的許可證，美、墨經貿關係更加緊繃。（彭博）

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