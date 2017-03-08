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統一跨足娛樂圈 組團「校園甜心」

2017-03-08

統一（1216）集團將跨入娛樂事業，由統一獅領頭選秀，共選出13位高中及大學的校園美少女，組成UGJ（Uni Girls Junior）「校園甜心」團體。

統一獅棒球隊董事長涂忠正表示，統一獅定位為娛樂公司，有別於棒球隊的球星，「UGJ校園甜心」將與專業演藝公司合作培訓，以影視演藝、公關活動的少女團隊為經營目標。

目前已有多位成員被相中拍攝台灣麥當勞、統一麥香紅茶廣告，以及日本「戀愛熊貓」及中國「西遊記2」等電影，將成為統一集團娛樂產業的小尖兵、建構文化娛樂軟實力的生力軍。（圖文：記者楊雅民）

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  • （記者楊雅民攝）

    （記者楊雅民攝）

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