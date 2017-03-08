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外資進場 台幣升值1.32角

2017-03-08

〔記者吳佳蓉／台北報導〕外資進場，美元趨弱，新台幣昨日開低走高，終場以30.85元兌1美元作收，升值1.32角，匯價連兩升，台北及元太外匯經紀公司總成交量9.47億美元。

外匯交易員表示，國際美元歷經上週強勁升幅後，本週走勢趨弱，相對亞洲貨幣持續反彈，加上外資匯入，帶動昨日股匯齊揚；新台幣早盤雖一度貶破31元大關，但隨後一路走高，終場勁揚1.32角。

外匯交易員指出，昨日交易量不大，「導致量出來一點，新台幣價位就升上去」，市場仍呈現觀望，等待美國週五將公佈非農就業人口數據，以及美國聯準會（Fed）15日利率會議結果，預計短線仍會呈現區間盤整格局。

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  • 台幣匯率。（資料照）

    台幣匯率。（資料照）

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2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
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