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聚合發董總涉侵占 遭追徵146億

2017-03-08

藉「合建分售」逃漏稅

〔記者楊政郡／台中報導〕聚合發建設公司董事長陳世坤、妻陳素娟等，96年間起涉嫌以偽「合建分售」手法逃漏稅，不法所得達110億餘元，逃漏稅達12億餘元，加上陳世坤侵占公司款項不法獲利23億餘元，把公司當自家金庫，檢方偵結依背信、商業會計法、稅捐稽徵法、偽造文書等罪起訴陳世坤等5人，請求從重量刑，並沒收及追徵達146億餘元不法所得，檢方已查扣陳世坤等人名下62億8000萬元。

台中地檢署此案起訴董事長陳世坤、妻陳素娟、董事兼總經理祈興國、董事長特助陳淑陵、會計陳淑鳳等，檢察官認為被告等人為了逃漏稅、作假帳，把公司當自家金庫，類似洗錢手法，視法律為無物，請求從重量刑，並沒收及追徵達146億餘元不法所得。

起訴書指出，105年之前稅法舊制，個人出售土地之交易所得屬於「免稅」，陳世坤等人就是為了獲取「免稅」之利益，涉嫌從96年間起拿公司的錢先匯入陳世坤、陳素娟、祈興國個人帳戶，以個人名義向地主購土地，再以地主名義與聚合發公司「合建分售」，就可逃避公司營業稅、營所稅及個人土地交易所得稅（合建分售中，故意提高土地成本，自然降低建設公司獲利，讓公司營業稅及營所稅都逼近零，政府一毛錢都扣不到稅），清查「獨秀」、「榮耀」、「夏麗宮」及「香褆」4建案有此情形，逃漏稅捐已達12億4140萬元（未列香褆一案）。

不僅是逃漏稅，陳世坤、陳素娟、祈興國等3人因而侵占公司之不法獲利達110億餘元，此部分也屬被告犯罪所得。

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  • 聚合發建設公司董事長陳世坤。（資料照）

    聚合發建設公司董事長陳世坤。（資料照）

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