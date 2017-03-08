中纖王家砸4.7億 買進鈞藏4戶豪宅
〔記者徐義平／台北報導〕又有大咖搬錢掃豪宅！根據內政部實價網最新揭露資訊與地籍資訊，去年12月至今年1月間，中纖王家砸下4.7億餘元掃進北市中山區豪宅「鈞藏」（見圖，取自網路）3樓、10樓各2戶，合計4戶，成為繼美容大亨掃進7戶「松江1號院」、前長榮航空董事長張國煒掃進3戶「敦南樞苑」後，近期第三位浮出水面掃進多戶豪宅的大咖。
根據實價網揭露資訊，去年11月，「鈞藏」3樓成交2戶，單戶總價均為1億1170萬4000元，坪數約130.13坪（包括3車位，坪數約31.53坪），扣除車位價格與坪數後，每坪約108萬元。對照地籍資料，兩戶買家均為旭天投資，根據商業司工商查詢，該公司董事長為江佳純，其餘身分還包括中纖總經理，也是台中商銀副董事長王貴鋒的夫人。
76折、69折入手豪宅
相隔不到3個月，今年1月再揭露該豪宅10樓2戶實價紀錄，單戶總價1億2360萬200元，坪數約129.91坪（包括3車位，坪數約31.53坪），扣除車位價格與坪數後，每坪約118萬元，對照地籍資料，新買家分別是宇暉股份有限公司、磐旭投資等，前者董事長為王貴賢、後者董事長為林孝杰，主要是代表法人久津實業股份有限公司，久津實業董事長則為王貴賢。
根據《住展》雜誌市調資訊，該豪宅2015年推出，每坪均價155萬元，不過，對照中纖王家買進的3樓，每坪約108萬元，10樓每坪約118萬元，分別打了69折、76折。不過，若對照該社區最高的一筆實價揭露紀錄，7樓，總價1億4581萬元，拆算每坪單價約138.8萬元，中纖王家買進的3樓、10樓，分別打了78折、85折。
智庫︰台商資金回流
台灣房屋智庫召集人葉立敏表示，今年豪宅買氣明顯回升，應與中國肥咖條款有關，尤其是去年第四季後，房市明顯出現許多台商急於挪移資金回台停泊，這些豪宅買方未必看好之後的房市狀況，主要目的應該是「現金配置」，讓手中游資有去處。
而且每當大筆現金不斷湧入豪宅市場買豪宅，而賣屋者再將售屋獲利的資金投入房市的舉動，會讓自住、換屋等剛性需求的住宅也產生房地產有資金面支撐的表象，將導致房市盤整時間拉長。
不過，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，豪宅市場是信心與資金的指標，從去年下半年豪宅成交消息不斷，可看出最糟狀況已過，陸續有豪宅買家適時進場，顯示整體房市信心也止跌回穩中。
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標題：中纖王家砸4.7億 買進鈞藏4戶豪宅
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