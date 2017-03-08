24小時內大轉彎 張宏嘉辭三陽董座

2017-03-08

「比預期提早3個月」

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）董事長張宏嘉前日急澄清沒有說過「應該不會被解任，我自己會有決定」這句話，短短不到24小時，他無預警地以書面閃辭三陽董事長及董事，「比預期提早了3個月」。

三陽副董吳清源暫代

三陽證實，昨天下午「豐群投資控股股份有限公司」及指派於該公司擔任法人董事的代表人張宏嘉，以書面辭任三陽董事與董事長，遺缺將由副董事長吳清源暫代，直到股東會改選。

張宏嘉昨日並同步發給三陽全體員工一封信，兩年多前，三陽出現衰退，面臨空前的挑戰，新的主要股東們基於他對汽、機車產業的熟悉而前來請託，希望他能回三陽整頓。

在評估重返董事會之前，不少朋友認為三陽沉痾難起，不忍心「我跳火坑」，幼年就由父親張國安帶著在工廠和三陽一起長大，「三陽就像是我的兄弟，兄弟有難，我豈能袖手旁觀」。

於是在取得經營團隊「去家族化，落實專業經理人經營，以及專注本業」等共識，張宏嘉決定重返三陽，接任三陽董事長時，三陽已虧損連年，市占率低落，搶救三陽，急如星火。

張宏嘉說，過去兩年多來，他穿梭在三陽各部門，猶如當年他在三陽捲起袖子在第一線當黑手，短期內把公司從加護病房中搶救至普通病房。

三陽目前不僅已轉虧為盈，核心事業機車的市占率，更由大前年谷底的9%回升至20%，今年更可望挑戰25%，縮小了與主要競爭對手的差距，但與國際大廠HONDA機車年銷量近2000萬輛相比，沒有條件自滿於現狀。

他說，帶著再造三陽榮耀的心情重返三陽，儘管當初新股東前來請託並未論及任期議題，但新的經營團隊主要股東表示有意獨自全權經營三陽，幾經思考，「我決定卸下董事長一職」。

他認為，之前三陽以不到20年時間，將前人所打下的根基幾乎耗費殆盡，是肇因於公司家族化，提醒經營團隊公司是屬於大眾的，「絕對不能將公司當作私器，應完全由專業經理人經營」。