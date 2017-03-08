勞動部︰Q2人力需求增3萬人

2017-03-08

提升勞動條件33％最多

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部昨天公布最新調查，推估第二季國內人力需求將較第一季淨增加三萬人，是近七季新高，也比去年同期淨增加不到兩萬人大幅提升；增加人力的原因也罕見地由「提升勞動條件」居首，達卅三．八四％，推測應和「一例一休」實施有關。

勞動部每季調查員工規模卅人以上事業單位人力需求，今年第一次調查在元月份進行，由事業單位評估四月底人力需求較元月底的增減變化，總計回收有效樣本三○九六家。

調查顯示，有廿一．二％受訪事業單位會增加僱用人力、六十六．九％需求不變、四．七％會減少僱用。工業部門淨增加一．五二萬人，服務業部門淨增加一．四八萬人。其中，工業部門的製造業淨增一．四五萬人較明顯；製造業中又以電子零組件製造業、金屬製品製造業、食品製造業人力需求增加較多。

從歷年調查看來，第二季並非人力需求高峰，但這次人力需求淨增加卻比過去一年半都高，勞動部統計處分析，應該是景氣回溫的跡象，且勞基法修正後企業要提升勞動條件，因此讓事業單位增僱員工的意願持續增加。

根據調查，增加人力需求的事業單位多達三分之一是為了要「提升勞動條件」，「離退者之補充」和「需求市場擴大」都在兩成八左右，但不論是上一季或去年同期，後兩者占的比例通常都遠遠超過「提升勞動條件」這個理由，顯見「一例一休」效應極可能帶動了人力需求。

各行業中，「其他服務業」高達七成是因「提升勞動條件」增加僱用，住宿及餐飲業和醫療保健服務業都超過五成，不動產業也有四成四。