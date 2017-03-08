| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外資圈美女總座疑內線交易 500萬交保 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
 首頁 > 財經

勞動部︰Q2人力需求增3萬人

2017-03-08

提升勞動條件33％最多

〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部昨天公布最新調查，推估第二季國內人力需求將較第一季淨增加三萬人，是近七季新高，也比去年同期淨增加不到兩萬人大幅提升；增加人力的原因也罕見地由「提升勞動條件」居首，達卅三．八四％，推測應和「一例一休」實施有關。

勞動部每季調查員工規模卅人以上事業單位人力需求，今年第一次調查在元月份進行，由事業單位評估四月底人力需求較元月底的增減變化，總計回收有效樣本三○九六家。

調查顯示，有廿一．二％受訪事業單位會增加僱用人力、六十六．九％需求不變、四．七％會減少僱用。工業部門淨增加一．五二萬人，服務業部門淨增加一．四八萬人。其中，工業部門的製造業淨增一．四五萬人較明顯；製造業中又以電子零組件製造業、金屬製品製造業、食品製造業人力需求增加較多。

從歷年調查看來，第二季並非人力需求高峰，但這次人力需求淨增加卻比過去一年半都高，勞動部統計處分析，應該是景氣回溫的跡象，且勞基法修正後企業要提升勞動條件，因此讓事業單位增僱員工的意願持續增加。

根據調查，增加人力需求的事業單位多達三分之一是為了要「提升勞動條件」，「離退者之補充」和「需求市場擴大」都在兩成八左右，但不論是上一季或去年同期，後兩者占的比例通常都遠遠超過「提升勞動條件」這個理由，顯見「一例一休」效應極可能帶動了人力需求。

各行業中，「其他服務業」高達七成是因「提升勞動條件」增加僱用，住宿及餐飲業和醫療保健服務業都超過五成，不動產業也有四成四。

廣告
  • 第2季國內人力需求將較第1季淨增加3萬人。（法新社資料照）

    第2季國內人力需求將較第1季淨增加3萬人。（法新社資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人力 勞動條件
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：勞動部︰Q2人力需求增3萬人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.