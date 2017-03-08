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2月蔬菜猛跌 水果、油料大漲

2017-03-08

基期高 CPI年跌0.04％

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年跌○．○四％，主因去年同期適逢春節比較基數高；其中蔬菜大跌卅七．七六％，為近八十八個月最大跌幅；但油料費漲廿六．四二％，水果漲廿三．八九％，外食費也漲一．八九％，為近十一個月最大漲幅。不過，主計總處表示，外食漲價原因很多，「一例一休」的影響難以釐析。

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說明，一至二月外食漲幅一．七五％，低於過去幾年同期平均漲幅，因為廠商調價行為屬於「階梯式」，不是成本上升馬上漲，而是累積一定漲幅後一次調漲，可能導致一至二月數字看不出「一例一休」的明顯影響。

梅家瑗並表示，一至二月宅急便、一般貨運等運費漲二．六九％，高於過去幾年平均漲幅，但近來油料費也大漲，難以釐析哪個因素影響多少。她指出，一至二月ＣＰＩ平均漲一．○九％，較去年同期為低，整體物價漲幅溫和穩定。

若以平均每月消費支出六萬元的家庭為例，一至二月ＣＰＩ漲一．○九％，平均月支出增加六五四元，以交通及通訊類增三五二元最多，主因油料費增三五八元；食物類增一八三元，以水果增三五四元最多，外食費增一一二元，但蔬菜減四四九元。

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  • 2月物價漲跌較顯著項目

    2月物價漲跌較顯著項目

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