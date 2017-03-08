2月蔬菜猛跌 水果、油料大漲
2017-03-08
基期高 CPI年跌0.04％
〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布二月消費者物價指數（ＣＰＩ）年跌○．○四％，主因去年同期適逢春節比較基數高；其中蔬菜大跌卅七．七六％，為近八十八個月最大跌幅；但油料費漲廿六．四二％，水果漲廿三．八九％，外食費也漲一．八九％，為近十一個月最大漲幅。不過，主計總處表示，外食漲價原因很多，「一例一休」的影響難以釐析。
主計總處綜合統計處副處長梅家瑗說明，一至二月外食漲幅一．七五％，低於過去幾年同期平均漲幅，因為廠商調價行為屬於「階梯式」，不是成本上升馬上漲，而是累積一定漲幅後一次調漲，可能導致一至二月數字看不出「一例一休」的明顯影響。
梅家瑗並表示，一至二月宅急便、一般貨運等運費漲二．六九％，高於過去幾年平均漲幅，但近來油料費也大漲，難以釐析哪個因素影響多少。她指出，一至二月ＣＰＩ平均漲一．○九％，較去年同期為低，整體物價漲幅溫和穩定。
若以平均每月消費支出六萬元的家庭為例，一至二月ＣＰＩ漲一．○九％，平均月支出增加六五四元，以交通及通訊類增三五二元最多，主因油料費增三五八元；食物類增一八三元，以水果增三五四元最多，外食費增一一二元，但蔬菜減四四九元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 菊姐怒了！總統官邸宴重砲轟黨中央
- 和Jolin分手4個月 錦榮被拍到和「她」夜會
- 〈全球觀測站〉防家暴 英德法硬起來
- 《自由廣場》《林保華專欄》有種韓國 流氓中國
- 《自由廣場》治史起造台灣國 懷念張炎憲
- 受傷！退團！驟逝！天團擊敗拉拉鍊 分合歷程登大銀幕
- 55小時MV破百萬點擊 黃明志沒挨罵喊怪
- AV迷哭哭！傳日政府禁AV男優「真槍實彈」拍片
- 累積40年 梨山垃圾瀑布開始清運
- 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
- 娶月入20萬女董座 30K清潔工休妻被駁回
- 陳漢典揪辦「藍pa」 小8動嘴療情傷
- 去年不動產交易 量縮價持平
- 洪榮宏婚變鬱卒 爆吃安眠藥尋短
- 加工自殺 殺手刑期比哥哥輕
- 吳籲一輪定勝負 黨中央、郝陣營反對
- 嘿咻助理57次... 中大教授外遇賠40萬
- 外資圈美女總座疑內線交易 500萬交保
- 焦點評論》對美經貿要上緊發條了
- 雙王牌不洩氣 今明待命上陣
- 繁星錄取率高 社區高中出頭天
- 涉洩軍機 前飛官葛季賢、樓文卿起訴
- 白金婚險取消 桃醫助圓夢
- 木柵民眾怨交通不便 無業者想闢駛快速公車
- 董事長"爸"氣樂團 為XX磨出好手藝
- 小提琴家陳銳 琴會原民童
- 「復興中小學是婦聯會財產」蔡易餘促查
- 女星意外捲入女模命案 毛帽女現身戳程宇謊言
- 小西瓜摘星 錄取長庚中醫系
- 錄取數前十沒北市 育成高中：天龍國效應
- 永采違勞基法 遭重罰百萬
- 僑委會︰中共統戰組織 分化海外台僑
- Photo Eye 首辦攝影書市
- 蕓朵／囈語
- 回首二二八 看波濤中的成大
- 魏如萱喊話隆宸翰 要他努力追
- 湯姆漢克籌拍反川普電影 首度聯手梅姨 史蒂芬史匹柏
- 瞞過緝毒犬... 瞞不過警探 上億安毒查扣
- 林水福／《沉默》的二三事
- 全國學生舞蹈賽 選手憋尿彩排
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2月蔬菜猛跌 水果、油料大漲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分