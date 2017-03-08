貿協聯日 拓展新南向
2017-03-08
〔記者黃佩君／東京報導〕外貿協會號召台灣八縣市進軍日本東京食品展，昨台灣館正式開幕。貿協董事長黃志芳表示，本次在館內新增清真館，藉由在日本國際曝光機會進軍新南向；此行也敲定與日本貿易振興機構（JETRO）進一步合作，將簽署備忘錄加強市場研究與商情交換，未來可望攜手在東協等第三國共同開拓市場。
黃志芳透露，他此行拜會JETRO理事長石毛博行，討論台日加強合作推動貿易，預計今年雙方會再簽署新的合作備忘錄，重點放在市場研究資訊交流與商情交換；未來台日將逐步建立平台，結合雙方業者共同在海外第三國開拓市場，攜手新南向也是主要目標。
在幫助台商新南向方面，貿協今年也有新作為。貿協秘書長葉明水表示，貿協已成立國際行銷中心，目前有廿多位資深駐外、有實戰經驗的工作人員，與廠商一起研究開拓新南向的市場策略。
黃志芳強調，「國家形象」的行銷對東南亞市場非常重要，包括日、韓也以國家力量在該地提升知名度，而這是個別業者難以做到的；貿協今年將在東南亞舉辦四場「國家形象」展，以提升國家整體形象方式，帶動業者產品進軍東南亞。
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