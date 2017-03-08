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基期低 2月出口年增27.7％

2017-03-08

〔記者吳佳蓉／台北報導〕出口連五紅！隨國際需求回溫及低基期助攻，財政部昨公布二月出口二二六．六億美元，較去年同期爆發性成長廿七．七％，不僅連續五個月正成長，年增率也重回雙位數表現。累積前兩月，出口則較去年同期大增十六．二％，創近六年新高，顯示景氣持續穩健復甦。

財政部統計處處長蔡美娜表示，二月出口大幅攀升，一來與去年二月逢農曆春節連假，基期偏低有關，且國際油價等原物料價格，也較去年同期漲逾一倍，帶動塑化礦及基本金屬出口值大幅成長；二來，隨半導體產業景氣及國際主要市場景氣穩定回升，對出口動能形成支撐。

二月即使排除基期因素，出口年增率仍有十九．五％，表現不俗。

展望後勢，蔡美娜認為，今年全球經濟增速優於去年，加上出口主力的電子產業景氣正向發展，樂觀看待三月出口也能維持雙位數正成長，有信心第一季可達成主計總處預估的季增率十五％；第二季雖然基期利多將消退，但產業基本面看來不錯。

財政部統計，二月出口二二六．六億美元，進口一九三億美元，分別較去年同月成長廿七．七％及四十二．一％。累積前兩月，出口四六四億美元，進口三九五．五億美元，年增十六．二％及廿二．七％。前兩月出、進口相抵，出超六十八．六億美元，較去年同月減少八．五億美元。

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  • 財政部昨公布2月出口較去年同期爆發性成長27.7％。（資料照）

    財政部昨公布2月出口較去年同期爆發性成長27.7％。（資料照）

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