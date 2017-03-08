公開信呼籲︰賣假貨仿酒駕關7天 馬雲遭酸 要天天坐牢
2017-03-08
美企︰淘寶假貨充斥 有障礙沒幫助
〔編譯王惠慧／綜合報導〕阿里巴巴主席馬雲年初曾向美國總統川普誇稱，要在美國創造大量就業，幫助一百萬名美國中小企業主在其網購平台銷售商品，但遭美企吐槽，淘寶網假貨太多，僅帶來障礙而非幫助；針對淘寶網上假貨問題遲遲無法解決，馬雲在致中國兩會代表委員信中指出，對付假貨的刑罰要向酒駕看齊，販售一件假貨拘留七天。但卻遭中國網民酸說，「老馬你豈不是要天天坐牢」。
《華爾街日報》報導，美國印第安納州藝術家凱克（Michel Keck）向該報表示，淘寶網帶來的是障礙而非幫助，她以狗為主題的作品在電視節目、電影和百貨商場出現，從未在阿里巴巴的平台上販售，但淘寶網上卻假貨氾濫，且價格只有真品的三％。
對此，阿里巴巴表示，已移除了凱克檢舉的數百個賣場；但凱克說，隨後又出現更多假貨，浪費她的時間和創意，她質疑為什麼要把自己賴以為生的作品放在一個抄襲者隨時準備抄襲的平台上。
馬雲週二在微博發表致中國兩會代表委員的公開信，呼籲「要向治理酒駕那樣治理假貨」；馬雲在信中寫到，中國的假貨是「過街老鼠，人人喊打，卻無人真打」，假貨價值五萬人民幣以下不罰，五萬以上頂多判七年，假設販售一件假貨拘留七天，製造一件入刑，未來中國的創新能力一定會有所不同。
先前馬雲曾公開宣稱「淘寶上的假貨比正品質量還好」，引發眾怒。中國全國人大代表、馬可波羅瓷磚董事長黃建平日前也表示，淘寶網上「劣幣驅逐良幣」現象愈來愈嚴重，並稱淘寶上的假貨打亂市場規則，嚴重破壞實體經濟的發展；在馬雲發布公開信後，中國網友也揶揄馬雲，「與其曇花一現不如細水長流。如果銷售一件（假貨）就坐七天牢，老馬你豈不是要天天坐牢」。
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