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美中若貿易戰 五大產品重災區

2017-03-08

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中貿易戰一觸即發！中國今年以來已持續評估若被美國列為「匯率操縱國」及課徵懲罰性關稅的衝擊，美國新商務部長羅斯近日受訪時挑明地說，一旦美方準備好妥適論據，將儘快宣布抗衡中國的明確貿易執法措施。彭博指出，可能引爆美中貿易戰的五大領域包括鐵鋁、汽車零件、消費電子及電子設備、紡織服飾與家具玩具。

美國財政部下月將發表針對主要貿易夥伴的外匯政策半年度報告，川普矢言把中國列為匯率操縱國，可能啟動貿易制裁程序；白宮全國貿易委員會主席納瓦洛六日也直言「很明顯，中國一直採取積極政策，確保人民幣值被低估」。

羅斯近日接受彭博訪問時坦言，主要經濟體中，中國「最具保護主義」，美國商務部正在準備針對中國及其他國家的不公平貿易論據，在現行貿易規範下，將追求更嚴格執法，「如果發生貿易戰，我正準備一些強硬對抗措施，以減少或降低我們的損失」。

川普上週在國會演說的貿易政策多項內容均指向中國，強調「不會容忍」不公平貿易措施擾亂市場，包括匯率操縱、不公平政府補貼、智慧財產權偷竊和國有企業的情況；一些ＷＴＯ裁定若損害美國貿易補救措施的有效運用，「必要的話將積極行動以阻擋這類行為，鼓勵真正的市場競爭」。

華府智庫彼得森國際經濟研究所研究員波恩指出，川普政府願意對進口設限，「尤其針對像中國這樣的國家」，但不利一面就是其他國家可能馬上照做，全球貿易戰火一觸即發。

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  • 美中若貿易戰，將衝擊鐵鋁等5大產業。（路透資料照）

    美中若貿易戰，將衝擊鐵鋁等5大產業。（路透資料照）

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