白宮貿委會主席納瓦洛︰中國非良善友邦
操弄匯率、海外併購 是戰略競爭敵手
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕白宮全國貿易委員會主席納瓦洛六日於一場經濟論壇上闡述美國川普政府貿易政策，指鉅額及持續貿易逆差將威脅國家安全，恐導致美國失去自由和繁榮；中國不僅操弄匯率、人民幣明顯低估，更有意識地推動中資海外大肆收購美、德等國企業，意圖成為亞洲或世界霸權，非良善友邦，而是快速軍事化的「戰略競爭敵手」。
在美國總統川普日前諷中國是貨幣操縱「總冠軍」後，納瓦洛週一在全美商業經濟協會演講時，加碼指責部份經濟學家和媒體擁抱「ＬＫＫ（老掉牙）世界觀」，忽略貿易逆差造成的風險。他再次把矛頭對準中國及德國，稱「在固定匯率、管理浮動匯率和公然操縱匯率的真實世界裡」，美國貿易逆差無法如理論所說般調整，這導致美國「龐大且持續性」的貿易逆差，暴露於開放外資併購的風險中。
納瓦洛指出，當前中國是美國約占一半的最大貿易逆差來源、達三五○○億美元，中國不僅操縱貨幣，還要求外企必須和中國公司建立合資企業等規則，才能在當地經營；川普政府將把重心擺在採取嚴厲行動，目標在「消除操縱匯率及其他形式的貿易欺騙」，以創造成長和就業。
但彭博報導，川普政府官員對於人民幣匯率釋放訊號不一，如美國財長努勤不急於把中國列為操縱國；外匯分析師臆測美中有可能達成類似「廣場協議」，在「美元走弱、人民幣獲支撐」下雙方受惠。
納瓦洛抨擊，中國「有意識」戰略地推動中資於各國大量投資，尤其對美、德更是「一週一公司」購買，「這應不是良善友邦所為，買走我們的公司、科技、農地和食物供應鏈，最終控制我們大部份國防工業基礎。這反而是快速軍事化的戰略競爭敵手，意圖成為亞洲霸權或世界霸權」。
他舉例，美國目前僅一家公司有能力維修海軍潛艇螺旋槳，軍用級平板螢幕、夜視鏡和裝甲鋼材等軍用產品無人生產，對手國可能通過收購和投資與軍事設備有關的美國公司，進而達到控制美國國防工業基地的目的。
納瓦洛說，這可能導致美國輸掉「更廣泛的冷戰」，失去自由、繁榮和民主，卻不是由於槍林戰火，而是先輸在外資撒錢收購的「收銀機聲」，甚至最終可爆發「熱戰」。
收復所有供應鏈和製造能力 公平競爭
他說，川普政府希望重建美國製造業基地，反轉製造業工作下滑趨勢，例如德國廿％勞動力在製造部門工作，美國僅八％；華府目標之一就在「收復所有供應鏈和製造能力」，創造公平競爭環境。
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標題：白宮貿委會主席納瓦洛︰中國非良善友邦
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