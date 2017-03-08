晟德布局併購 擴大營運規模
2017-03-08
〔記者陳永吉／台北報導〕晟德集團（4123）過去在生技產業布局多元，但相對低調，昨天董事長林榮錦首度暢談集團布局；他指出，今年晟德藥廠將併購一水劑廠，旗下營運主體「澳優乳業」也將在紐、澳、荷尋求併購機會，今年集團營運將邁大步！
林榮錦表示，在香港掛牌的「澳優乳業」，2016年全年營收創新高，預計較2015年成長30％，約達新台幣135億元，全年獲利預估將介於新台幣10.5億至10.95億元，目前在中國進口羊奶粉市占率排行第一、達56％，目標在2020年成為全球嬰兒羊奶粉第一領導品牌。
林榮錦指出，澳優乳業除羊奶粉之外，去年牛奶粉銷售約50億元，今年預估成長幅度上看5成，可達75億元；而除了奶粉本業之外，澳優乳業今年也將啟動併購計畫，鎖定澳、紐、荷3國的乳源公司，持續擴大營運規模。
至於本業，林榮錦表示，今年將加速海外擴張，第一季投資一水劑藥廠，開啟中國市場。同時，晟德開發的老藥新用—糖尿病新藥CS02也已完成關鍵動物療效試驗，今年第二季及第三季將申請美國FDA及台灣TFDA新藥臨床試驗許可。
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