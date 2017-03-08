彰銀案 台新金籲新政府列轉型正義案件
2017-03-08
〔記者王孟倫／台北報導〕台新金控昨舉行法說會，外界關注將於6月舉行的彰銀改選；台新金強調，由於彰銀案是前政府（馬）毀諾背信的錯誤決策，新政府（蔡）應把本案列為轉型正義的重大案件，儘速回到合約精神並誠信履約，還給台新金20萬股東一個公道，並讓民間願意再一次相信政府。
回顧彰銀案，台新金在2005年以每股26.12元，總金額326億餘元，標得彰銀22.5％股權，並取得過半董事席次及經營權；不過，2014年底彰銀董事改選，以財政部為首的泛公股取得過半席次，讓台新金失去對彰銀的經營權。
強調是馬政府錯誤決策
由於台新金不滿結果，當時隨即提出司法訴訟，一審宣判已在去年11月出爐，至於二審判決結果，預計在上半年出爐。
對此，台新金財務長林維俊表示，從監察院報告及立委吳秉叡質詢行政院長林全之內容，可清楚看到，當年財政部公開標售彰銀股權，其合約承諾有效且不是只有一次性。
「我們會以合法方式積極爭取委託書，也希望大家能支持。」林維俊強調，彰銀案是前政府（馬政府）毀諾背信的錯誤決策，呼籲現在的政府拿出擔當，儘速回到合約精神並誠信履約，還給台新金20萬股東一個公道，並讓民間願意再一次相信政府，以提振民間參與政府重大政策之意願。
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