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威剛獲利佳 每股配4元現金

2017-03-08

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）去年每股淨利達6.21元，董事會昨決議每股擬配發4元現金股利，獲利與盈餘分配同創近3年新高，以昨收盤價58.4元計算，殖利率近7％。

受惠記憶體價格上漲與提早布局庫存奏效，威剛去年下半年成功搭上記憶體景氣回春列車，單季獲利皆倍數幅度跳升；其中，第四季毛利率突破20％、達22％，季增5個百分點，稅後淨利7.65億元、季增121％，母公司業主淨利達7.73億元、季成長119％達7.73億元，以加權平均流通在外股數2.15億股計算，單季每股盈餘達3.6元。

威剛去年全年營收達232.37億元、年成長15％，平均毛利率14％、年大增8個百分點，稅前淨利年躍升82.34倍、達16.13億元，稅後淨利更轉虧為盈、達13.1億元，母公司業主淨利為13.34億元，每股淨利達6.21元。

展望上半年，威剛認為全球記憶體供給仍將續吃緊，威剛營運表現可望持續受惠DRAM與NAND Flash價格強勢帶動，營運成長可期。

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  • 威剛董事長陳立白。(資料照）

    威剛董事長陳立白。(資料照）

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